المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء بجامع عثمان بن عفان في "الطوال"

أدى المصلون، اليوم الخميس، في محافظة الطوال، صلاة الاستسقاء بجامع عثمان بن عفان.
جاء ذلك اقتداءً بسنة النبي عليه أفضل الصلاة وأتمّ التسليم، عند الجدب وتأخر نزول المطر، وامتثالًا لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، في إقامة صلاة الاستسقاء.
تقدم المصلين المحافظ فيصل بن ناصر بن وريك، في حين أَمَّهم الشيخ صابر مشهور، موصيًا في خطبته بتقوى الله، وطاعته في السر والعلن، وإخلاص العبادة له، والتوبة الصادقة النصوح، والتطهُّر من الذنوب والمعاصي، والإكثار من الصدقات وعمل الخير، والاستغفار؛ كونه أحد أسباب نزول المطر.