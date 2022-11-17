المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء بجامع عثمان بن عفان في "الطوال"

تقدم المصلين المحافظ فيصل بن ناصر بن وريك، في حين أَمَّهم الشيخ صابر مشهور، موصيًا في خطبته بتقوى الله، وطاعته في السر والعلن، وإخلاص العبادة له، والتوبة الصادقة النصوح، والتطهُّر من الذنوب والمعاصي، والإكثار من الصدقات وعمل الخير، والاستغفار؛ كونه أحد أسباب نزول المطر.