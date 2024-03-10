عبر عبارات تشويقية وتحفيزية.. "جود الإسكان" تطلق حملتها السنوية في رمضان

يُذكر أن "جود الإسكان" تعمل على توفير المسكن للأسر الأشد حاجة والأسرة غير القادرة على سداد أجرة المسكن بسبب وفاة رب الأسرة، أو بسبب المرض المُقعد عن العمل، أو السجن، أو ضعف القدرة المادية على أن يكون عقد الإيجار مسجلاً في الشبكة الإلكترونية لخدمات "الإيجار"، وصدر بحقه حكم تنفيذي، وأصبح عاجزاً عن الوفاء بمبلغ الإيجار، ويمكن التأكد من الأهلية للاستفادة من جود الإسكان عبر الرابط