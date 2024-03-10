عبر عبارات تشويقية وتحفيزية.. "جود الإسكان" تطلق حملتها السنوية في رمضان

علمت "سبق" أن منصة جود الإسكان قامت بإطلاق حملة في مختلف المناطق، قبيل رمضان؛ للإسهام في تملك المسكن لأسرة شديدة الحاجة، من خلال المنصة الإلكترونية، وذلك ببث عبارات تشويقية من كل منطقة وفق ما تتميز به تلك المنطقة، في لفتة جميلة وتحفيزية وتشويقية لبذل الخير والعطاء.
وكانت جود الإسكان في رمضان العام الماضي 1444هـ قد أطلقت حملة اكتتاب "جود الإسكان الخيري" التابعة لمنصة جود الإسكان، بدأها وبدعم سخيّ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بقيمة 150 مليون ريال.
وتهدف حملات جود لإشراك القطاعين العام والخاص، وكبار المانحين، وأهالي الجود من عموم أفراد المجتمع أفراداً ومنظمات للمساهمة في العطاء الخيري السكني.
يُذكر أن "جود الإسكان" تعمل على توفير المسكن للأسر الأشد حاجة والأسرة غير القادرة على سداد أجرة المسكن بسبب وفاة رب الأسرة، أو بسبب المرض المُقعد عن العمل، أو السجن، أو ضعف القدرة المادية على أن يكون عقد الإيجار مسجلاً في الشبكة الإلكترونية لخدمات "الإيجار"، وصدر بحقه حكم تنفيذي، وأصبح عاجزاً عن الوفاء بمبلغ الإيجار، ويمكن التأكد من الأهلية للاستفادة من جود الإسكان عبر الرابط