كثافة سياحية عالية وفعاليات ترفيهية وتسويقية متنوعة في "ربيع قلوة"

ويضم المهرجان خيمة التسوق التي تشمل العديد من المعروضات، إلى جانب الفقرات المخصصة للأطفال من خلال ما يقام على المسرح، فضلاً عن ملاهي الأطفال المتنوعة، والبرامج التوعوية والتثقيفية، والفنون الشعبية.