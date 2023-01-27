كثافة سياحية عالية وفعاليات ترفيهية وتسويقية متنوعة في "ربيع قلوة"

تتواصل فعاليات مهرجان ربيع الباحة بمحافظة قلوة؛ إذ يواصل مهرجان التسوق استقباله الزوار وقاصدي تهامة، والباحثين عن متعة التسوق والترفيه والدفء.
ويضم المهرجان خيمة التسوق التي تشمل العديد من المعروضات، إلى جانب الفقرات المخصصة للأطفال من خلال ما يقام على المسرح، فضلاً عن ملاهي الأطفال المتنوعة، والبرامج التوعوية والتثقيفية، والفنون الشعبية.
ويقصد الزوار العديد من الحدائق والمتنزهات التي عكفت بلدية المحافظة والجهات المعنية على تجهيزها بكل ما يلزم الزائر.
ويشهد القطاع التهامي هذه الأيام كثافة سياحية من أهالي سراة منطقة الباحة وخارجها؛ وذلك لما تتميز به من أجواء رائعة، وفعاليات منوَّعة، تُنفِّذها اللجنة المعنية بمهرجان الربيع بمحافظة قلوة.
كما سيشهد المهرجان وجود قناة أطفال ومواهب يومَي الخميس والجمعة القادمَين.