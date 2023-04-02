أمير تبوك يطَّلع على جهود وأنشطة جمعية حفظ النِّعَم بالمنطقة.. ويدشن هذا التطبيق

عقب ذلك استمع أمير منطقة تبوك إلى إيجاز عن إنجازات الجمعية خلال العام الماضي 2022، كما دشن تطبيق "نِعَم"، الذي يُسهّل وصول جميع شرائح المجتمع لخدمات الجمعية.. مهنئًا حصول الجمعية هذا العام على شهادة الجودة (الأيزو 9001)، ومثنيًا على دور الجمعية الرائد في نشر ثقافة حفظ النعم في المجتمع، وتوزيعها على مستحقيها.