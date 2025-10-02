مشاري بن دليلة: العلامات التجارية السعودية قادرة على المنافسة عالميًا وتستحق الدعم

ونوّه إلى أن الأخطاء غير المقصودة التي قد تقع فيها العلامات التجارية أمر طبيعي ويحدث عالميًا، وغالبًا ما تبادر هذه العلامات بالاعتذار وتصحيح الخطأ وتقديم مزايا للمستهلكين، معتبرًا أن العلامات السعودية لا تقل جودة وإتقانًا عن نظيراتها العالمية، بل تتفوق في تقديم برامج مجتمعية تنعكس إيجابيًا على الوطن.