مشاري بن دليلة: العلامات التجارية السعودية قادرة على المنافسة عالميًا وتستحق الدعم

أكد نائب الأمين العام في جمعية عناية الصحية، مشاري محمد بن دليلة، أن ما تشهده المملكة العربية السعودية من نمو على مختلف المستويات هو انعكاس حقيقي لرؤية 2030 الطموحة، التي انطلقت من ركائز وطن طموح واقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي، وهدفت إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز الصناعات والعلامات التجارية الوطنية للمنافسة عالميًا.
وأوضح أن العلامة التجارية السعودية تمثل عنصرًا أساسيًا في مسار الدعم والتمكين، ولها آثار اقتصادية واجتماعية طويلة الأمد، فهي تبدأ محليًا ثم تنطلق نحو الأسواق العالمية، ما يسهم في تعزيز الناتج القومي ودفع عجلة التنمية.
وأشار ابن دليلة إلى أن ما نشهده اليوم من إبداع رواد الأعمال والشركات السعودية في صناعة علامات تجارية جديدة يعد مصدر فخر واعتزاز، مؤكدًا أهمية دعم المواطنين لهذه العلامات ومساندتها في وجه الحملات السلبية التي قد تتسبب في إضعافها أو إخراجها من السوق، خاصة تلك التي تُبث من معرفات خفية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف أن خروج العلامات الوطنية من السوق لا يؤثر فقط على الاقتصاد، بل يؤدي إلى ارتفاع البطالة وتضخم الأسعار بسبب قلة المنافسة، مشددًا على أهمية التوازن في السوق لتحسين جودة الحياة وضمان وفرة المنتجات للمستهلكين.
ونوّه إلى أن الأخطاء غير المقصودة التي قد تقع فيها العلامات التجارية أمر طبيعي ويحدث عالميًا، وغالبًا ما تبادر هذه العلامات بالاعتذار وتصحيح الخطأ وتقديم مزايا للمستهلكين، معتبرًا أن العلامات السعودية لا تقل جودة وإتقانًا عن نظيراتها العالمية، بل تتفوق في تقديم برامج مجتمعية تنعكس إيجابيًا على الوطن.
وختم ابن دليلة تصريحه بالدعوة إلى تحكيم العقل قبل إطلاق الأحكام، والعمل على دعم أبناء الوطن ومشاريعهم، والتحذير من الحسابات المشبوهة التي تستهدف التنمية في المملكة، مؤكدًا أن بناء مستقبل الوطن مسؤولية مشتركة.