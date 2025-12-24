تصحّر حديقة العدل 2 بمكة المكرمة وتدهور مرافقها يدفع مرتاديها للمطالبة بإعادة التأهيل

ناشد عدد من مرتادي حديقة العدل 2 في مكة المكرمة، الواقعة مقابل سوق الخردة القديم، الجهات المعنية النظر في وضع الحديقة، بعد تراجع حالتها خلال الفترة الماضية، وفقدان المسطحات الخضراء، ما أفقدها مظهرها الجمالي.
وأوضح المرتادون أن الألعاب المتواجدة في الحديقة تعاني من تهالك في بعض أجزائها، الأمر الذي يستدعي صيانتها، حرصًا على سلامة الأطفال ومستخدمي المرافق، إلى جانب الحاجة لإعادة العناية بالمسطحات الخضراء وتحسين البيئة العامة للموقع.
وأشاروا إلى أن الحديقة تُعد متنفسًا مهمًا لسكان الحي في مكة المكرمة، مؤكدين أن تدهور وضعها الحالي أثّر على الاستفادة منها، وقلّل من إقبال العائلات عليها خلال الفترة الأخيرة.
وأكد مرتادو الحديقة أن هذه المطالبات تأتي من منطلق الحرص على المحافظة على المرافق العامة، متمنين تفاعل الجهات المعنية، ومعالجة الملاحظات القائمة، وتنفيذ أعمال صيانة وإعادة تأهيل تضمن استدامة الحديقة وتوفير بيئة آمنة ومناسبة للجميع.