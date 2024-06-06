مدير "تعليم الطائف" يشهد حفل حصاد الإدارة للعام 1445هـ

شهد المديرُ العام للتعليم بالطائف الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي، حفلَ حصاد الإدارة لعام 1445هـ، وتكريم منسّقي ومنسقات الإعلام "تواصل"، في المدارس والإدارات والمكاتب وشركاء النجاح والإعلاميين، بحضور المساعدين، ومدير الاتصال الاستراتيجي، ومديري الإدارات والمكاتب والأقسام والوحدات، وعدد من المشرفين والمشرفات.
وتضمّن الحفلُ الذي نظّمه قسم الاتصال المؤسسي برعاية مدارس مجمع العبادي الأهلية، عددًا من اللوحات الفنية من الفلكلور الشعبي، قام على أدائها مجموعة من الطلّاب والطالبات، في حين تمّ استعراض الأرقام والإحصاءات للجهود العملية في الإدارات والأقسام ومكاتب التعليم، والوحدات، والتي كان لها الأثر الإيجابي على المجتمع التعليمي.
وكرّم المديرُ العام للتعليم الزمليلَيْن المتقاعدَيْن: محمد الزهراني رئيس قسم النشاط، وغرم الله الزهراني رئيس قسم التخطيط؛ بمناسبة إحالتهما للتقاعد نظير جهودهما أثناء فترة عملهما، راجيًا لهما التوفيق والسداد.