مدير "تعليم الطائف" يشهد حفل حصاد الإدارة للعام 1445هـ

وتضمّن الحفلُ الذي نظّمه قسم الاتصال المؤسسي برعاية مدارس مجمع العبادي الأهلية، عددًا من اللوحات الفنية من الفلكلور الشعبي، قام على أدائها مجموعة من الطلّاب والطالبات، في حين تمّ استعراض الأرقام والإحصاءات للجهود العملية في الإدارات والأقسام ومكاتب التعليم، والوحدات، والتي كان لها الأثر الإيجابي على المجتمع التعليمي.