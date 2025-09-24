"مستشفى ظلم" يحتفي باليوم الوطني الـ95 بفعاليات صحية وتوعوية

احتفل مستشفى ظلم العام، عضو تجمع الطائف الصحي، اليوم الأربعاء، باليوم الوطني الـ95 للمملكة، من خلال حفل أُقيم في صالة الاستقبال الرئيسية، شهد مشاركة واسعة من الموظفين والزوار.
وتضمنت الفعالية توزيع الورود والهدايا على المرضى المنوّمين والمراجعين والموظفين والموظفات، إلى جانب زيارة المرضى ومشاركتهم فرحة هذه المناسبة الوطنية الغالية.
كما تم خلال الاحتفالية استعراض المنجزات الصحية والبرامج الوطنية عبر اللوحات الإعلانية والشاشات الداخلية بالمستشفى.
وفي السياق ذاته، شارك المستشفى في فعاليات بلدية ظلم التي أُقيمت في الحديقة العامة مساء امس، وزار محافظ المويه ورئيس مركز ظلم ورؤساء الجهات الحكومية، مقر مشاركة المستشفى بالاحتفالية حيث قدم مدير مستشفى ظلم العام، والمدير الطبي بالمستشفى شرحاً عن الخدمات التي يقدمها المستشفى ضمن مشاركته في الاحتفالية، والتي تتضمن تنفيذ حملة توعوية حول أهمية أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية، وتوعية الأسر بالعادات الصحية للطلاب والطالبات، مثل الإكثار من شرب الماء، وتناول وجبة الإفطار، والحصول على نوم كافٍ.
وقدّم المستشفى خلال مشاركته رسائل تثقيفية عن أهمية متابعة أبرز أربعة مؤشرات حيوية لصحة الفرد، تشمل: معدل ضغط الدم، وقياس السكري، ومحيط الخصر، ورقم كتلة الجسم، إضافة إلى تقديم خدمات قياس العلامات الحيوية للزوار.
وتزيّنت الواجهة الرئيسية للمستشفى بالإضاءة الخضراء ابتهاجًا بالمناسبة، كما ازدانت الممرات والمداخل بشعارات اليوم الوطني ولوحات فنية وطنية، تجسيدًا لروح الانتماء والفخر بالمنجزات الوطنية.