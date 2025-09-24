"مستشفى ظلم" يحتفي باليوم الوطني الـ95 بفعاليات صحية وتوعوية

وفي السياق ذاته، شارك المستشفى في فعاليات بلدية ظلم التي أُقيمت في الحديقة العامة مساء امس، وزار محافظ المويه ورئيس مركز ظلم ورؤساء الجهات الحكومية، مقر مشاركة المستشفى بالاحتفالية حيث قدم مدير مستشفى ظلم العام، والمدير الطبي بالمستشفى شرحاً عن الخدمات التي يقدمها المستشفى ضمن مشاركته في الاحتفالية، والتي تتضمن تنفيذ حملة توعوية حول أهمية أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية، وتوعية الأسر بالعادات الصحية للطلاب والطالبات، مثل الإكثار من شرب الماء، وتناول وجبة الإفطار، والحصول على نوم كافٍ.