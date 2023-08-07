"الرئيس التنفيذي لهيئة فنون العمارة" تتابع تنفيذ برنامج "موهوبو العمارة والتصميم"

يذكر أن البرنامج انطلق في يوليو الماضي، ويستهدف 130 طالبًا وطالبة في كل من العاصمة الرياض، ومدينتَي جدة والدمام، كما يسعى إلى تأسيس مبادئ التصميم الإبداعية والتفكير التصميمي، من خلال برنامج إثرائي لتنمية مواهب الطلاب، وتأسيس وتطوير وتعزيز مهارات التصميم والتفكير الإبداعي، والتطبيق لديهم في منظومة الرعاية، التي تشمل تخصصات هيئة فنون العمارة والتصميم.