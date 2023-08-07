"الرئيس التنفيذي لهيئة فنون العمارة" تتابع تنفيذ برنامج "موهوبو العمارة والتصميم"

زارت الرئيس التنفيذي لهيئة فنون العمارة والتصميم، الدكتورة سمية بنت سليمان السليمان، جامعة الملك عبدالعزيز؛ لمتابعة سير عمل برنامج "موهوبو العمارة والتصميم"، الذي تنفّذه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، بشراكة استراتيجية مع الهيئة، وتحت مظلة وزارة الثقافة، بحضور وفد مكوَّن من المدير العام لمركز التميز بمؤسسة "موهبة" الدكتور خالد الشريف، وعدد من المهتمين ووسائل الإعلام.
وسيواصل وفد الهيئة خلال الأيام المقبلة زيارات المتابعة لآلية عمل البرنامج في بقية الجامعات التي تنفِّذ البرنامج، المتمثلة في جامعة الأمير سلطان للبنات في الرياض، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، وذلك بعد أن أنهت الهيئة زياراتها لكل من جامعة الملك سعود في الرياض، وجامعة الملك عبدالعزيز في جدة.
يذكر أن البرنامج انطلق في يوليو الماضي، ويستهدف 130 طالبًا وطالبة في كل من العاصمة الرياض، ومدينتَي جدة والدمام، كما يسعى إلى تأسيس مبادئ التصميم الإبداعية والتفكير التصميمي، من خلال برنامج إثرائي لتنمية مواهب الطلاب، وتأسيس وتطوير وتعزيز مهارات التصميم والتفكير الإبداعي، والتطبيق لديهم في منظومة الرعاية، التي تشمل تخصصات هيئة فنون العمارة والتصميم.
وصُمم البرنامج لتعريف الطلبة بالمفاهيم الأساسية للتصميم في تخصصات التخطيط الحضري، والعمارة والتصميم الداخلي، وذلك باستخدام مبدأ التعلم القائم على الاستوديو التصميمي، الذي يركز على التعلم بالممارسة، وكذلك إنتاج مشروع نهائي، يجمع التخصصات من خلال التطرق إلى مجموعة من المشكلات التصميمية العملية.