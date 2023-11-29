محافظ الخرج يرعى توقيع الاتفاقيات الاستراتيجية لتجمع الرياض الصحي الأول

رعى محافظ الخرج الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان المحافظة- اليوم الأربعاء- توقيع تجمع الرياض الصحي الأول، بعددٍ من الاتفاقيات الاستراتيجية مع جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، وغرفة الخرج، وشركة اهتمام العقارية بتطوير قسم الطوارئ بمستشفى الولادة والأطفال بالخرج، والوقف الخيري لعائلتي آل فواز وآل جمعة، وذلك بتأمين جهاز قارئ الأشعة لمركز صحي اليمامة.
جاء ذلك بحضور الرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الأول الدكتور صالح التميمي، والمدير التنفيذي لنطاق الخرج الصحي فهد الممخور، وقيادات تجمع الرياض الصحي الأول.
وقد وقَّع الرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الأول الدكتور صالح التميمي مع كلٍ من رئيس جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الأستاذ الدكتور عبد الرحمن الطلحي، والنائب الثاني لرئيس غرفة الخرج خالد العنقري، ورئيس مجلس إدارة شركة اهتمام العقارية عبدالله العسكر، وممثل الوقف الخيري لعائلتي آل فواز وآل جمعة محمد الجمعة.
وفي الختام، كرّم المحافظ شركة اهتمام العقارية والوقف الخيري لعائلتي آل فواز وآل جمعة نظير جهودهم المقدمة في المسؤولية المجتمعية للقطاع الصحي بمحافظة الخرج.