محافظ الخرج يرعى توقيع الاتفاقيات الاستراتيجية لتجمع الرياض الصحي الأول

رعى محافظ الخرج الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان المحافظة- اليوم الأربعاء- توقيع تجمع الرياض الصحي الأول، بعددٍ من الاتفاقيات الاستراتيجية مع جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، وغرفة الخرج، وشركة اهتمام العقارية بتطوير قسم الطوارئ بمستشفى الولادة والأطفال بالخرج، والوقف الخيري لعائلتي آل فواز وآل جمعة، وذلك بتأمين جهاز قارئ الأشعة لمركز صحي اليمامة.