"مؤسسة مجمع إمام الدعوة الخيرية" تقدم خدماتها لأكثر من ١٨٠ ألفًا من ضيوف الرحمن في مكة

ومن البرامج كذلك تنظم المؤسسة بالشراكة مع جمعية تحفيظ القرآن بمكة دورات علمية في تدبر القرآن الكريم وغرس القيم القرآنية، وبرنامج تأهيل معلمي القرآن الكريم تحت إشراف وفسح وزارة الشؤون الإسلامية، ويهدف إلى خدمة القرآن الكريم ومن البرامج التي تنظمها المؤسسة أكاديمية إمام الدعوة العلمية، وتمنح دبلومًا في العلوم الشرعية والدراسات القرآنية بالتعاون مع جامعة أم القرى.