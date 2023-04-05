"مؤسسة مجمع إمام الدعوة الخيرية" تقدم خدماتها لأكثر من ١٨٠ ألفًا من ضيوف الرحمن في مكة
خصصت مؤسسة مجمع إمام الدعوة الخيرية عددًا من البرامج الاجتماعية والعلمية في رمضان، منها برنامج إفطار صائم في المسجد الحرام وساحات الحرم المكي وبعض مساجد مكة المكرمة، والذي يستهدف تقديم 150 ألف وجبة جافة وساخنة لضيوف الرحمن وسكان مكة.
ومن البرامج أيضًا مسابقة القرآن الكريم في عامها ودورتها السادسة عشرة، وتهدف إلى ربط الشباب بالقرآن الكريم وغرس الوسطية والاعتدال وتحقيق الأمن الفكري، ومسابقة إمام الدعوة العلمية في خطب الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس الرمضانية بلغات عدة.
ومن البرامج كذلك تنظم المؤسسة بالشراكة مع جمعية تحفيظ القرآن بمكة دورات علمية في تدبر القرآن الكريم وغرس القيم القرآنية، وبرنامج تأهيل معلمي القرآن الكريم تحت إشراف وفسح وزارة الشؤون الإسلامية، ويهدف إلى خدمة القرآن الكريم ومن البرامج التي تنظمها المؤسسة أكاديمية إمام الدعوة العلمية، وتمنح دبلومًا في العلوم الشرعية والدراسات القرآنية بالتعاون مع جامعة أم القرى.
يُذكر أن مؤسسة مجمع إمام الدعوة يرأس مجلسها سماحة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء، ويشرف عليها الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس.