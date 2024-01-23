أمير نجران يطّلع على التقرير الختامي لمهرجان شرورة 2024

وأشاد أمير نجران بجهود اللجان العاملة في المهرجان، مشيرًا إلى أن فعاليات وسباقات الإبل وافقت قرار مجلس الوزراء بتسمية هذا العام عام الإبل؛ احتفاءً بمكانتها وقيمتها الثقافية، وأيضًا لارتباطها بحضارة المملكة، وبوصفها موروثًا ثقافيًّا أصيلًا ومكونًا أساسيًّا للبناء الحضاري.