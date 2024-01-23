أمير نجران يطّلع على التقرير الختامي لمهرجان شرورة 2024

استقبل أميرُ منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بديوان الإمارة؛ محافظَ شرورة موفق بن عبدالهادي العنزي؛ لتقديم التقرير الختامي لمهرجان شرورة الشتوي السادس 2024.
واشتمل المهرجان على عدد من الفعاليات؛ منها: سباق الخيل، ورالي السيارات الصحراوي، ومعارض التسوق والترفيه والأسر المنتجة، وكذلك مسرح الطفل والأسرة، وسباق الهجن، ومزاد الإبل، والعديد من المشاركات.
جاء ذلك بحضور أمين عام المجلس المكلف صالح بن محمد آل مريح.
وأشاد أمير نجران بجهود اللجان العاملة في المهرجان، مشيرًا إلى أن فعاليات وسباقات الإبل وافقت قرار مجلس الوزراء بتسمية هذا العام عام الإبل؛ احتفاءً بمكانتها وقيمتها الثقافية، وأيضًا لارتباطها بحضارة المملكة، وبوصفها موروثًا ثقافيًّا أصيلًا ومكونًا أساسيًّا للبناء الحضاري.
وأكّد أن مهرجانات الإبل في مناطق المملكة تُعزّز من الحراك الاقتصادي والثقافي، وتسهم في تحقيق موارد مالية تعود بالنفع على المربّين والملاك.