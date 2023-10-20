"الصحفيين بنجران" تُنظّم ندوة "الإعلام والسياحة البيئية" مطلع نوفمبر المقبل

من جانبه، قال مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة نجران "علي آل منجم اليامي": إن هذه الندوة تأتي في إطار برامج فرع الهيئة السنوية التي تهدف إلى الإسهام في الدفع بأدوات التنمية وتعزيز الدور الإعلامي في كافة القطاعات مشيداً بالدعم المتواصل الذي تحظى به برامج وأنشطة الفرع من جانب أمير منطقة نجران جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد والاهتمام الكبير من سمو نائبه الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز آل سعود.