"الصحفيين بنجران" تُنظّم ندوة "الإعلام والسياحة البيئية" مطلع نوفمبر المقبل

يُنظم فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة نجران ندوة بعنوان "الإعلام والسياحة البيئية"، وذلك مساء يوم الأربعاء الأول من نوفمبر المقبل، بفندق "جلوريا إن" في نجران، وذلك ضمن سعيه لتقديم برامج ومبادرات نوعيه، وتعزيزاً للدور الإعلامي في كافة المجالات.
وفي التفاصيل، تتضمن الندوة مجموعة من المحاور المتعلقة بدور الإعلام في الجذب السياحي وتعزيز السياحة البيئية والتاريخية ويتحدث في الندوة عدد من الإعلاميين والمهتمين بالشأن السياحي.
ويتحدث في الندوة كل من: الناطق الرسمي باسم هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة نجران "علي زينان" والدكتور "مانع حنصل آل مشرف"، و"عبير العلي"، ويدير الندوة "محسن الدوسري" ويقدمها "علي آل كليب".
من جانبه، قال مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة نجران "علي آل منجم اليامي": إن هذه الندوة تأتي في إطار برامج فرع الهيئة السنوية التي تهدف إلى الإسهام في الدفع بأدوات التنمية وتعزيز الدور الإعلامي في كافة القطاعات مشيداً بالدعم المتواصل الذي تحظى به برامج وأنشطة الفرع من جانب أمير منطقة نجران جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد والاهتمام الكبير من سمو نائبه الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز آل سعود.
وفي سياق آخر، أعلن "اليامي" تنظيم الفرع دورات مختصة في الإعلام الجديد خلال الفترة القادمة، وذلك ضمن شراكات متقدمة عقدها فرع الهيئة مع عدد من المراكز المتخصصة داخل المملكة، وأشار إلى أن الإعداد لملتقى الإعلام التوافقي الثاني يجري حسب الخطة المسبقة.