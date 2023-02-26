"ظهران الجنوب" تحتفل بذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى بالقرية التراثية

بحضور ورعاية محافظ ظهران الجنوب محمد عبدالله أبو سراح ومديري الإدارات الحكومية والأهالي وبحضور عدد من المثقفين والأدباء احتفلت بلدة ظهران الجنوب التراثية مساء اليوم الأحد بذكرى يوم التأسيس لدولة السعودية الأولى على يد المغفور له الإمام محمد بن سعود والذي يصادف 22 فبراير من كل عام.