"ظهران الجنوب" تحتفل بذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى بالقرية التراثية

بحضور ورعاية محافظ ظهران الجنوب محمد عبدالله أبو سراح ومديري الإدارات الحكومية والأهالي وبحضور عدد من المثقفين والأدباء احتفلت بلدة ظهران الجنوب التراثية مساء اليوم الأحد بذكرى يوم التأسيس لدولة السعودية الأولى على يد المغفور له الإمام محمد بن سعود والذي يصادف 22 فبراير من كل عام.
واطلع المحافظ على ما تحتويه القرية من معالم أثرية تشتمل على بيوت الطين والتراث العمراني لظهران الجنوب كما دون المحافظ أبو سراح كلمة في سجل الزيارات.
وألقى كلمة أهالي ظهران الجنوب محمد مهاوش الوادعي، تلا ذلك قصائد شعرية احتفاء بتلك المناسبة ثم لون القزوعي الذي تتميز به ظهران الجنوب وأهاليها الأوفياء.
وكرم المحافظ في نهاية الحفل بعض الداعمين للقرية التراثية من قبل جمعية بلدة ظهران التراثية ومنهم عوض صالح القاضي والمرشد السياحي وهو من أصحاب الهمم علي مسفر آل زاهر الذي يعتبره الأهالي موسوعة في الإرشاد السياحي للقرية.