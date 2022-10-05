"تعليم الليث" يقيم ورشة علمية تزامنًا مع اليوم العالمي للمعلم

جاء ذلك خلال رعايته اليوم ورشة عمل اليوم العالمي للمعلم 2022م، التي أقامتها الإدارة في المبنى الرئيسي بالمحافظة، بحضور المساعد للشؤون التعليمية "بنين" الدكتور محمد بن أحمد النعيري، والمساعد للشؤون المدرسية الدكتور علي بن محمد السوادي، والمساعد للشؤون التعليمية "بنات" هدية بنت محمد البركاتي، وعدد من رؤساء ورئيسات الأقسام، والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات، ومديري ومديرات المدارس، والمعلمين والمعلمات.