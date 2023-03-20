نيابة عن أمير مكة المكرمة.. محافظ جدة يرعى "حفل كفى السنوي"

رعى محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مساء اليوم الحفل السنوي لجمعية "كفى" للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة المكرمة، بحضور عددٍ من مديري الجهات الحكومية والخاصة، وذلك نيابةً عن الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.
وشاهد المحافظ والحضور عرضًا مرئيًا بعنوان "مع كفى تحقق الأمل" تناول مسيرة المتعافين من الإدمان والبرامج المقدمة لهم، كما تم استعراض إنجازات الجمعية خلال العام 2022م.
وألقى رئيس مجلس إدارة جمعية كفى بمنطقة مكة عبدالله الفايز كلمة أوضح من خلالها، أن الجمعية تحتفل هذا العام بإنجازاتها التي أتت بتوفيق الله ثم بجهود العاملين في الجمعية، حيث تم تسخير جميع الإمكانات لمحاربة السموم وحفظ أرواح أبناء وبنات الوطن من شرور الإدمان، مقدمًا شكره للقيادة الرشيدة على الدعم الكبير الذي توليه للجمعية لتكون موجودة في جميع المنشآت الحكومية والأهلية، كما قدم شكره للداعمين والرعاة لبرامج الجمعية.
عقب ذلك دشّن محافظ جدة العضوية الشرفية للجمعية، وكرّم الرعاة والداعمين، والجهات الحكومية والخاصة التي أسهمت في مسيرة نجاح الجمعية لحفظ أبناء وبنات الوطن من السموم.