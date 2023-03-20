نيابة عن أمير مكة المكرمة.. محافظ جدة يرعى "حفل كفى السنوي"

وألقى رئيس مجلس إدارة جمعية كفى بمنطقة مكة عبدالله الفايز كلمة أوضح من خلالها، أن الجمعية تحتفل هذا العام بإنجازاتها التي أتت بتوفيق الله ثم بجهود العاملين في الجمعية، حيث تم تسخير جميع الإمكانات لمحاربة السموم وحفظ أرواح أبناء وبنات الوطن من شرور الإدمان، مقدمًا شكره للقيادة الرشيدة على الدعم الكبير الذي توليه للجمعية لتكون موجودة في جميع المنشآت الحكومية والأهلية، كما قدم شكره للداعمين والرعاة لبرامج الجمعية.