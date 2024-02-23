شاهد.. "تعليم جازان" يشارك في فعاليات يوم التأسيس بعدد من الأنشطة والبرامج الوطنية

وتفصيلاً، أوضحت الإدارة أن المشاركات تضمنت العديد من الفعاليات والأنشطة والبرامج والمشاركات الوطنية التي أبدع من خلالها الطلاب والطالبات في التعبير عن اعتزازهم بالوطن وجذوره التاريخية، إضافة إلى معارض وأركان فنية من أعمال الطلاب والطالبات حكت بداية التأسيس وأبرز إنجازات الدولة السعودية بمراحلها الثلاث، والتطور الذي تشهده بلادنا وفق رؤية السعودية 2030.