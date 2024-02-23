شاهد.. "تعليم جازان" يشارك في فعاليات يوم التأسيس بعدد من الأنشطة والبرامج الوطنية

شاركت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلة بمكاتب التعليم في احتفاء محافظات المنطقة بيوم التأسيس تحت شعار "يوم بدينا".
وتفصيلاً، أوضحت الإدارة أن المشاركات تضمنت العديد من الفعاليات والأنشطة والبرامج والمشاركات الوطنية التي أبدع من خلالها الطلاب والطالبات في التعبير عن اعتزازهم بالوطن وجذوره التاريخية، إضافة إلى معارض وأركان فنية من أعمال الطلاب والطالبات حكت بداية التأسيس وأبرز إنجازات الدولة السعودية بمراحلها الثلاث، والتطور الذي تشهده بلادنا وفق رؤية السعودية 2030.
وتضمنت الفعاليات، تقديم مقتنيات تراثية ومشاركات طلابية بالزي التراثي التقليدي في العروض والألوان التراثية الذي يعكس تراث بلادنا العريق، فيما شارك عدد من الطلبة بقصائد شعرية تتغنى بالوطن ومشاهد مسرحية ليوم التأسيس وعروض غنائية إضافة إلى أركان التصوير لتوثيق الزوار بالزي التراثي التقليدي وتوزيع الهدايا على الزوار تحمل شعار يوم التأسيس ووزارة التعليم.