"تعليم جدة" تدرب 60 طالبًا موهوبًا على "الأمن السيبراني" وتطبيقاته

بدأت فعاليات المعسكر السيبراني الصيفي للموهوبين 2024، اليوم الثلاثاء، الذي تنظمه الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، ممثلة في قسم الموهوبين بإدارة تنمية القدرات.
ويستمر المعسكر ثلاثة أيام "حضوريًا" بمقر مركز الموهوبين، الذي التحق به العشرات من الطلاب والطالبات الموهوبين من مختلف مدارس تعليم جدة.
ويهدف المعسكر إلى تزويد الطلبة بالمهارات اللازمة للحماية السيبرانية، ضمن أنماط الرعاية التي تقدمها الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، ممثلة بقسم الموهوبين.
وقالت رئيسة قسم الموهوبين بتعليم جدة الدكتورة حنان آل كباس: إن المعسكر يقام في نسخته الأولى، برعاية ومتابعة من المدير العام للتعليم بمحافظة جدة، منال اللهيبي.
وأضافت: يُقدم المعسكر فعالياته "حضوريًا" بمقر قسم الموهوبين، لأكثر من 60 طالبًا وطالبة من المصنفين كطلبة موهوبين من المرحلتين المتوسطة والثانوية.