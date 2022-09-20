غدًا.. "محافظ جدة" يدشن معرض "للموهبة دار" ويستعرض 20 برنامجاً للموهوبين

ويتضمن معرض موهبة الذي يستمر 3 أيام، توزيع نحو 2000 منحة تعليمية مختلفة للجمهور، ومشاركة أبرز موهوبي المملكة، وأبطال آيسف، ومجموعة مميزة من البرامج والفعاليات والأنشطة، على مدار الأيام الثلاثة من الأربعاء إلى الجمعة الموافق 21- 23 سبتمبر الجاري، إضافة إلى معرض مصور يضم 92 صورة، تروي قصة الموهوبين السعوديين، من اكتشاف موهبتهم وحتى رعايتها، إلى حصدهم الإنجازات الدولية.