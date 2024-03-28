40 طالبًا وطالبة من مدارس "تعليم الطائف" يحققون نتائج متقدمة في مسابقة الكانجارو موهبة

وهنأ المدير العام للتعليم بالطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي الطلاب والطالبات الفائزين في مسابقة الكانجارو، وقال إن فوز الطلاب والطالبات في هذه المسابقة الدولية يعد إنجازًا يُضاف إلى منجزات التعليم، فهو يعكس مستوى التحصيل العلمي لدى الطالب والطالبة.