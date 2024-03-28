40 طالبًا وطالبة من مدارس "تعليم الطائف" يحققون نتائج متقدمة في مسابقة الكانجارو موهبة

حقق 40 طالبًا وطالبة من مدارس الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف مراكز متقدمة في مسابقة الكانجارو موهبة 2024 .
وهنأ المدير العام للتعليم بالطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي الطلاب والطالبات الفائزين في مسابقة الكانجارو، وقال إن فوز الطلاب والطالبات في هذه المسابقة الدولية يعد إنجازًا يُضاف إلى منجزات التعليم، فهو يعكس مستوى التحصيل العلمي لدى الطالب والطالبة.
وجاءت نتائج طلاب وطالبات مدارس تعليم الطائف كالتالي: أربع ميداليات ذهبية، 11 ميدالية فضية، 25 ميدالية برونزية.
وهنأ المدير العام للتعليم الطلبة ومدارسهم وأسرهم ومكاتب التعليم، ومشيدًا بالجهود المبذولة في المسابقة من قِبل الشؤون التعليمية، إدارة الأداء التعليمي، قسم النشاط الطلابي راجيًا للجميع مزيدًا من الإبداع والتميز.