الندوة العالمية: المملكة منارة للعمل الخيري والإنساني

وسجلت الندوة العالمية امتنانها وشكرها الكبير للمملكة، حكومة وشعبًا، لما أولته من اهتمام بالغ بالعمل الخيري والإنساني حتى صارت فيه مضرب المثل وقبلة المحتاجين والمعوزين، وهي الغاية الإنسانية النبيلة التي نبعت من تعاليم الإسلام السمحة وقيمه الخالدة التي صاحبت المملكة منذ تأسيسها إلى هذه الحقبة الزاهية التي جعلت من العمل الخيري عاملاً أساسيًا عبر رؤية طموحة غرست ثقافة التطوع في المجتمع ودعت إلى زيادة عدد المتطوعين من 11 ألف متطوع إلى مليون متطوع بحلول عام 2030، واهتمت بتطوير أداء الجمعيات الخيرية لتؤدي دورها المؤثر في الناتج المحلي ورفع مستواه من أقل من 1% إلى 5%.