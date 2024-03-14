في نسخته الخامسة.. انطلاق برامج مشروع "مبادرون" المجتمعي بجامعة الملك خالد

دشّن رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي مساء أمس الأربعاء بمكتبه بالمدينة الجامعية بالفرعاء برامج مشروع "مبادرون" في نسخته الخامسة بجامعة الملك خالد، والذي يهدف إلى تطوير مهارات وقدرات أبناء المجتمع ومنسوبي ومنسوبات وطلاب وطالبات الجامعة، وتستهدف النسخة الخامسة خدمة 60 ألف مستفيد ومستفيدة عبر 80 مبادرة.
وأكد "السلمي" أن إطلاق المشروع الذي تشرف عليه وكالة الجامعة للأعمال والشراكة المجتمعية يأتي بعد تحقيق النسخ السابقة منه نجاحًا كبيرًا، بما يدعم الخطة الاستراتيجية للجامعة، منوهًا بأن هذه البرامج ذات مجالات واتجاهات مختلفة تسعى الجامعة من خلالها إلى تعزيز القيم والمهارات ورفع مستوى القدرات وتوسيع دائرة الشراكة مع المجتمع الداخلي والخارجي والإسهام في زيادة الوعي لدى المستفيدين من جميع الفئات.
وأضاف "السلمي" أن البرنامج يأتي في إطار اهتمام الجامعة بتحقيق رسالتها في مجال المسؤولية المجتمعية وخدمة المجتمع بشكل مستدام، لتحقيق رؤية المملكة 2030 بهدف "تمكين المسؤولية الاجتماعية" و"تعزيز فاعلية الحوكمة"، وتنسيق الأعمال الاجتماعية والتطوعية داخل الجامعة وخارجها تحت مظلة واحدة ودعم المبادرات المجتمعية.
حضر اللقاء وكيل الجامعة للأعمال والشراكة المجتمعية الأستاذ الدكتور عبداللطيف بن إبراهيم الحديثي والمشرف العام على الإدارة العامة للتطوع والشراكة المجتمعية الدكتور مسفر بن محمد الأسمري وعدد من منسوبي الجامعة.