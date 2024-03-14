في نسخته الخامسة.. انطلاق برامج مشروع "مبادرون" المجتمعي بجامعة الملك خالد

وأكد "السلمي" أن إطلاق المشروع الذي تشرف عليه وكالة الجامعة للأعمال والشراكة المجتمعية يأتي بعد تحقيق النسخ السابقة منه نجاحًا كبيرًا، بما يدعم الخطة الاستراتيجية للجامعة، منوهًا بأن هذه البرامج ذات مجالات واتجاهات مختلفة تسعى الجامعة من خلالها إلى تعزيز القيم والمهارات ورفع مستوى القدرات وتوسيع دائرة الشراكة مع المجتمع الداخلي والخارجي والإسهام في زيادة الوعي لدى المستفيدين من جميع الفئات.