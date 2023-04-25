"الحفظي" يعقد اجتماعًا طارئًا لمتابعة الحالة المطرية المتوقعة على رجال ألمع

عقد محافظ محافظة رجال ألمع الحسن بن عبدالخالق الحفظي، اجتماعًا طارئًا بحضور مسؤولي الجهات المعنية بالمحافظة؛ وذلك لمتابعة الحالة المطرية التي من المتوقع أن تشهدها المحافظة، حيث شدد على ضرورة التواجد الميداني، ومضاعفة الجهود من كل القطاعات وتوفير الكوادر البشرية والمعدات والآليات اللازمة؛ لمواجهة أي طارئ -لا سمح الله- من خلال تفعيل خطط الحماية والسلامة؛ حفاظًا على الأرواح والممتلكات، والتعامل مع جميع البلاغات والحالات الطارئة بشكل فوري.