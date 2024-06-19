"المقرن": مشروعات المشاعر المقدسة أسهمت في سلامة ضيوف الرحمن

وأشار "المقرن" إلى أن نجاحات مواسم الحج المتتالية تأتي نتاج الجهود التي تسخرها الدولة لخدمة ضيوف الرحمن؛ حيث تشترك قطاعات الدولة كافة، في هذه المهمة المقدسة، والاستعدادات التي أثمرت بحمد الله، في نجاح موسم الحج لهذا العام على الرغم من الأعداد الكبيرة.