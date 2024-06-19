"المقرن": مشروعات المشاعر المقدسة أسهمت في سلامة ضيوف الرحمن

رفع رئيس مجلس إدارة جمعية أعمال للتنمية الأسرية الدكتور خالد بن سعد المقرن، اليوم الأربعاء، باسمه ونيابةً عن منسوبي الجمعية، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمـان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله-، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ونجاح حج 1445 هـ.
وقال "المقرن": إن ما تشهده الحرمين الشريفين من تميز في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، يعكس اهتمام وحرص الحكومة الرشيدة، ونتاج دعم سخي لتوفير أقصى سبل الراحة لضيوف الرحمن، لتأدية النسك وشعائر الحج بطمأنينة وسكينة.
ونوّه إلى المشروعات العملاقة في المشاعر المقدسة التي ساهمت في تيسير الحج وسلامة ضيوف الرحمن، وبما تشهده الحرمين الشريفين من نقلة نوعية في مستوى الخدمات البشرية والتقنية، مما أدى إلى نجاح الحج ورفع نسبة رضا زوار بيت الله الحرام، الذين أشادوا بجودة الخدمات المقدمة وحرص المملكة على توفير كل السبل لأداء النسك في المشاعر المقدسة.
وأشار "المقرن" إلى أن نجاحات مواسم الحج المتتالية تأتي نتاج الجهود التي تسخرها الدولة لخدمة ضيوف الرحمن؛ حيث تشترك قطاعات الدولة كافة، في هذه المهمة المقدسة، والاستعدادات التي أثمرت بحمد الله، في نجاح موسم الحج لهذا العام على الرغم من الأعداد الكبيرة.
وسأل رئيس مجلس إدارة جمعية أعمال للتنمية الأسرية، الله تبارك وتعالى، أن يديم على مملكتنا الغالية وقبلة المسلمين أمنها واستقرارها، ويحفظ لنا قادة هذا الوطن الغالي، ويعيد علينا هذه المناسبة السعيدة أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة في ظل قيادتنا الرشيدة، وكل عام وبلادنا تنعم باليُمن والخير والاستقرار والازدهار.