وسط حضور أمني وتنظيم رائع.. شاهد "الدورة الرمضانية بقنا" تشهد إقبالاً جماهيريًا كبيرًا

وكان المشجعون يقومون بحجز مقاعدهم بطرق عجيبة ومثيرة كانت محط إعجاب الجميع، وتناولتها عديد القنوات الفضائية والبرامج الرياضية، تمثلت في حجز المقاعد بوساطة وضع الصخور أو الفرش أو القصاصات الورقية التي تستحلف الغير بعدم الجلوس في تلك الأماكن؛ في الوقت الذي عَمِدَ فيه بعضهم إلى النوم في المكان والتناوب على حجز المكان قبل المباراة النهائية بـ24 ساعة.. وهو الأمر الذي أثار حفيظة عددٍ من المسؤولين؛ حيث وجّه رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، بالرفع له بتقرير كامل عن البطولة؛ ليتم دعمها ورعايتها مستقبلاً.