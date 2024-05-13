السفير المصري ورئيس مركز المعارض يدشنان المؤتمر الصحفي لمعرض "سعودي فاشون"

شهدت العاصمة السعودية الرياض تدشين معرض سعودي فاشون في مؤتمر صحفي جمع عددًا من الدبلوماسيين والإعلاميين ورجال الأعمال.. حضر المؤتمر السفير أحمد فاروق سفير مصر بالسعودية، وسلمان العطاوي مدير مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.
بدأ المؤتمر الصحفي بكلمة للدكتور محمد الشريف رئيس المعرض الذي تحدث عن التطورات في قطاع الأزياء في المملكة ونموه الملحوظ خلال السنوات الأخيرة لتحقيق رؤية المملكة 2030م.
وأوضح "الشريف" أن المبادرات والاتفاقيات المنتظر تنفيذها خلال فعاليّات المعرض المقام في أغسطس القادم ستُسهم بشكل كبير في جذب استثمارات جديدة في هذا القطاع وفتح مصانع وتوفير فرص عمل بقطاع الأزياء والأقمشة والخدمات المساندة لها.
ووعد "الشريف" بتنفيذ أكبر معرض في هذا المجال ليليق بالسوق السعودي ويكون نواة لجذب الاستثمارات الجديدة التي ستحقق عوائد ونموًا في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالمملكة.
فيما قال السفير المصري بالسعودية أحمد فاروق إن العلاقات المصرية السعودية تشهد طفرة كبيرة في التبادل التجاري بين البلدين وزيادة الاستثمارات في سائر القطاعات.
وأضاف أنه اعتاد خلال فترة توليه لدعم جميع الاستثمارات المصرية السعودية وتذليل العقبات وتقديم فرص الاستثمارات بين رجال الأعمال المصريين والسعوديين.
ومن جانب آخر، أشاد رئيس مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات سلمان العطاوي بالمعرض الذي توقع نجاحه في تحقيق أهدافه وإحداث طفرة في مجال المعارض والمؤتمرات في المملكة بالإضافة إلى دعمه لنمو قطاع الأزياء والموضة الذي يشهد تطورًا ملحوظًا.