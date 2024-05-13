السفير المصري ورئيس مركز المعارض يدشنان المؤتمر الصحفي لمعرض "سعودي فاشون"

ومن جانب آخر، أشاد رئيس مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات سلمان العطاوي بالمعرض الذي توقع نجاحه في تحقيق أهدافه وإحداث طفرة في مجال المعارض والمؤتمرات في المملكة بالإضافة إلى دعمه لنمو قطاع الأزياء والموضة الذي يشهد تطورًا ملحوظًا.