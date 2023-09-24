في ساحات مخيم الملك عبدالعزيز.. محافظة مرات تحتفل 8 ساعات فخرًا بالوطن

في ساحات مخيم الملك عبدالعزيز، احتفلت محافظة مرات باليوم الوطني الـ93، وابتهجت 8 ساعات متواصلة بالوطن، بعد أن توشّحت ساحاتها وشوارعها بألوان الوطن.
في التفاصيل: فقد أعلن محافظ مرات "سند بن عماش آل حفيظ"، انطلاق فعاليات محافظة مرات باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ93، تحت شعار "نحلم ونحقق"؛ حيث انطلقت الفعاليات الرابعة عصرًا بتدشين المحافظ مسيرة الوطن، تقدّمتها الجمال والخيول والسيارات الكلاسيكية، ومشاركة أمنية متميزة يساندها الهلال الأحمر.
وتوشّحت المحافظة بالأعلام والعبارات الوطنية، وظهرت بأجمل حلّة، وشارك بها آلاف المواطنين.
وداخل ساحات الاحتفال تنوّعت الفعاليات ما بين معارض طلابية لمدارس محافظة مرات، ومسرح الطفل، ومرسم الوطن، ومعارض تراثية قدمها بيت الضويحي للتراث ومتحف عبدالرحمن الدايل، إضافة إلى العرضة السعودية والطيران الشراعي والعروض المرئية وعروض الليزر والضوء والصوت.
وبعد صلاة العشاء بدأ الحفل الخطابي بالسلام الملكي، ثم كلمة لمحافظ مرات، ثم توالت فقرات الحفل، تخلّلها قصائد وطنية، وفيلم ذاكرة المكان، تحدّث خلاله عدد من الأهالي ممن عاصر موحد البلاد الملك عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه، عن ذكرياتهم ومواقفهم مع الملك عبدالعزيز ومآثره رحمه الله مع رعيته.
بعد ذلك ألقى رئيس البلدية رئيس اللجان المنظمة "عبدالملك الهويمل"؛ كلمة بهذه المناسبة، ثم تم تكريم أحد أبناء المحافظة استشاري جراحة الأطفال؛ لمشاركته في المنجز الطبي الوطني في عمليات فصل التوائم السياميين.
وقدمت الدكتورة أسماء عبدالعزيز الحسين كلمة لسيدات محافظة مرات، ثم استمع الجميع لـ"أوبريت الوطن" من تأليف ماجد العتيبي، وأداء المنشد سلمان محمد، ومشاركة طلاب متوسطة مرات.
وفي ختام الفعاليات شارك الجميع في أداء العرضة السعودية، وشاركهم محافظ مرات ووكيل المحافظة والأهالي.