في ساحات مخيم الملك عبدالعزيز.. محافظة مرات تحتفل 8 ساعات فخرًا بالوطن

وبعد صلاة العشاء بدأ الحفل الخطابي بالسلام الملكي، ثم كلمة لمحافظ مرات، ثم توالت فقرات الحفل، تخلّلها قصائد وطنية، وفيلم ذاكرة المكان، تحدّث خلاله عدد من الأهالي ممن عاصر موحد البلاد الملك عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه، عن ذكرياتهم ومواقفهم مع الملك عبدالعزيز ومآثره رحمه الله مع رعيته.