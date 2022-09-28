جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بجنوب الرياض تحتفل باليوم الوطني

وقال مدير الجمعية بجنوب الرياض نايف التمياط: إن اليوم الوطني السّعودي يحظى بأهمية عالية وقيمة رمزيّة كبيرة عند جميع المواطنين؛ حيث يعتبر مفتاح الدخول إلى مرحلة الازدهار والتطور التي نقلت المملكة إلى مكانتها الحاليّة.