جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بجنوب الرياض تحتفل باليوم الوطني

نظمت جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بجنوب الرياض، اليوم الأربعاء، احتفالًا بمناسبة اليوم الوطني السعودي الثاني والتسعين.
تضمن الحفل عددًا من الفقرات الوطنية والترفيهية والمسابقات والجوائز التي تفاعل معها الأطفال وأسرهم.
وقال مدير الجمعية بجنوب الرياض نايف التمياط: إن اليوم الوطني السّعودي يحظى بأهمية عالية وقيمة رمزيّة كبيرة عند جميع المواطنين؛ حيث يعتبر مفتاح الدخول إلى مرحلة الازدهار والتطور التي نقلت المملكة إلى مكانتها الحاليّة.
وعبر في الوقت نفسه، عن شكره وتقديره لكل شرائح المجتمع في دعمهم اللامحدود لرسم البسمة وزرع الأمل والتفاؤل في قلوب أطفال الجمعية ومشاركتهم أفراحهم الوطنية.