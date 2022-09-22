إدارة تعليم صبيا تكثف استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني

وقال المتحدث الرسمي لتعليم صبيا إبراهيم الحازمي: إن تعليم صبيا قد أكمل استعداداته للاحتفاء باليوم الوطني الثاني والتسعين للمملكة العربية السعودية، والذي يصادف الجمعة 23 سبتمبر 2022م، عبر العديد من البرامج والفعاليات، والتي تبدأ بمسيرة طلابية تنطلق من الإدارة عصر يوم الجمعة عبر تشكيلات يشارك فيها أكثر من 150 طالبًا وطالبة، وجهات حكومية عدة، لتتجه نحو مسرح حديقة الملك فهد؛ حيث الفعاليات الوطنية.