إدارة تعليم صبيا تكثف استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني

تكثف إدارة تعليم صبيا استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني 92، تحت شعار "هي لنا دار".
وتحظى فعاليات الإدارة برعاية كريمة من أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز؛ حيث سيبدأ تنفيذ الفعاليات في أكثر من 1250 مدرسة ابتداء من الأحد المقبل، 29 من صفر، وحتى الثالث من ربيع الأول.
وقال المتحدث الرسمي لتعليم صبيا إبراهيم الحازمي: إن تعليم صبيا قد أكمل استعداداته للاحتفاء باليوم الوطني الثاني والتسعين للمملكة العربية السعودية، والذي يصادف الجمعة 23 سبتمبر 2022م، عبر العديد من البرامج والفعاليات، والتي تبدأ بمسيرة طلابية تنطلق من الإدارة عصر يوم الجمعة عبر تشكيلات يشارك فيها أكثر من 150 طالبًا وطالبة، وجهات حكومية عدة، لتتجه نحو مسرح حديقة الملك فهد؛ حيث الفعاليات الوطنية.
في حين يستضيف مجمع الراشد مول، السبت، فعاليات وطنية مختلفة منها: عروض وطنية ومرسم حر ومعرض فني.
وبهذه المناسبة السعيدة، سيزدان مبنى إدارة تعليم صبيا بالإضاءة الخضراء واللوحات الفنية الوطنية.
وأعلن "الحازمي" عن تنظيم الحفل الرئيسي لإدارة تعليم صبيا، الأربعاء المقبل، على مسرحها، برعاية أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، متضمنًا أفلامًا مرئية وقصائد شعرية وأوبريت تاريخيًا يتناول جهود المؤسس، ويتغنى بمشاعر الحب والولاء لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده حفظهما الله.
وأشار إلى أن فعاليات ومناشط عدة ستنفذ بمكاتب التعليم والمدارس بحسب الخطة الواردة من الوزارة والتي تشمل برامج منها: "الراية" للتعريف بالعلم السعودي، ومنافسات رياضية، ومسابقات وطنية للتعريف بتراث المملكة ومعالمها، وكتابة مقالات أدبية ورسومات فنية عن مشروعات الوطن ونهضته الاقتصادية، وبرنامج "رؤية وطن" لتعريف الطلبة ببرامج رؤية المملكة 2030م، وتهيئة لوحات جدارية للرسم والخط العربي تمزج الماضي بالحاضر وتعبر عن حب الوطن، إضافة إلى المسيرات الطلابية وإقامة أمسيات شعرية، والاحتفاء بجنود الوطن.
وأكدت اللجنة المركزية للاحتفاء باليوم الوطني، برئاسة مدير التعليم عثمان بن محمد مسملي، عنايتها بالاحتفاء باليوم الوطني؛ لما لذلك من دورٍ في تعزيز قيم الانتماء والولاء للدين ثم المليك والوطن، لدى طلابها ومنسوبيها.
كما أكدت حرصها على توزيع الفعاليات والجهود على مكاتب التعليم والمدارس والتنسيق مع محافظي المحافظات؛ لمشاركة الطلاب والطالبات فرحة اليوم الوطني، والرفع بخطط الفعاليات المقترحة للاحتفاء باليوم الوطني ومتابعة تنفيذها من اللجنة المركزية.