"خيركم" بجدة تحقق رقماً قياسياً في عدد خريجي حلقات ودور القرآن

وأهدى رئيس "خيركم" هذا الإنجاز للقيادة التي لا تدخر جهداً في نشر وتعليم كتاب الله عز وجل ودعم حلقاته، كما توجه بالشكر لكافة منسوبي الجمعية في المقر الرئيسي والميدان التعليمي على جهودهم الجبارة والمسددة، والتي جاءت ثمرتها المئات والآلاف ممن يحملون القرآن الكريم في صدورهم ليكون لهم نبراساً في حياتهم ونجاة في آخرتهم، ويغدو لبنة صالحة لوطنهم ومجتمعهم.