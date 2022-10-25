"خيركم" بجدة تحقق رقماً قياسياً في عدد خريجي حلقات ودور القرآن

حققت جمعية "خيركم" لتحفيظ القرآن الكريم بجدة إنجازاً جديداً يضاف لتاريخها الذي يقارب الـ 50 عاماً، وذلك بتخريج 1655 حافظًا وحافظة.
ويعد هذا الرقم هو الأكبر على مستوى جمعيات القرآن بالمملكة والثالث على مستوى العالم.
وعبّر رئيس مجلس إدارة جمعية "خيركم" المهندس عبدالعزيز حنفي عن سعادته بهذا الإنجاز، مؤكداً أن الجمعية تهتم في المقام الأول بالكيف والكم، وأن هذا الرقم يعدّ ثمرة جهود مباركة وخطط ودراسات وبرامج متواصلة بدأت بتخريج 10 آلاف خريج خلال العشر سنوات الماضية، واليوم بـ 1655 حافظًا وحافظة خلال عام واحد.
وأهدى رئيس "خيركم" هذا الإنجاز للقيادة التي لا تدخر جهداً في نشر وتعليم كتاب الله عز وجل ودعم حلقاته، كما توجه بالشكر لكافة منسوبي الجمعية في المقر الرئيسي والميدان التعليمي على جهودهم الجبارة والمسددة، والتي جاءت ثمرتها المئات والآلاف ممن يحملون القرآن الكريم في صدورهم ليكون لهم نبراساً في حياتهم ونجاة في آخرتهم، ويغدو لبنة صالحة لوطنهم ومجتمعهم.