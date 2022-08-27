"تعليم شرورة" تستقبل أكثر من 30 ألف طالب وطالبة غدًا الأحد

وانتهت أعمال الصيانة والنظافة بالمدارس منذ وقت مبكر، كما أنهت إدارة المستودعات ترحيل كل المقررات الدراسية لجميع المدارس "بنين" و"بنات"، منذ الأسبوع الماضي، إضافة إلى ضخ الميزانية التشغيلية للمدارس واستعداد 100 حافلة للنقل المدرسي، وإنهاء تسجيل أكثر من سبعة آلاف طالب وطالبة بخدمة النقل المدرسي، وسرعة إنهاء وتوجيه المعلمين والمعلمات الجدد لمدارسهم.