"تعليم شرورة" تستقبل أكثر من 30 ألف طالب وطالبة غدًا الأحد

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة شرورة، اليوم السبت، جاهزيتها الكاملة لاستقبال أكثر من 30 ألف طالب وطالبة غدًا الأحد، مع انطلاق العام الدراسي الجديد 1443هـ.
وأوضحت إدارة التعليم، أن جهود الاستعداد انطلقت مبكرًا قبل نهاية العام الدراسي الماضي؛ لضمان بداية مميزة تكون ثمارها ناجحة.
وانتهت أعمال الصيانة والنظافة بالمدارس منذ وقت مبكر، كما أنهت إدارة المستودعات ترحيل كل المقررات الدراسية لجميع المدارس "بنين" و"بنات"، منذ الأسبوع الماضي، إضافة إلى ضخ الميزانية التشغيلية للمدارس واستعداد 100 حافلة للنقل المدرسي، وإنهاء تسجيل أكثر من سبعة آلاف طالب وطالبة بخدمة النقل المدرسي، وسرعة إنهاء وتوجيه المعلمين والمعلمات الجدد لمدارسهم.
وقال مدير التعليم بشرورة الدكتور فايز بن علي الأسمري: تحرص وزارة التعليم على الوقوف والجاهزية على كل المرافق؛ لإنجاح برامج وخطط الاستعداد لبدء العام الدراسي 1443هـ.
وأضاف: تستعد مدارس شرورة، غدًا الأحد، لاستقبال المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات بأكثر من 1800 معلم ومعلمة، وتهيئة الجو المدرسي لاستقبالهم والبيئة المدرسية المناسبة، والتي تعين الجميع على البداية الجادة لعام دراسي جديد، يتطلع الجميع لأن يكون حافلًا بالتميز والعطاء والإبداع.
ونوّه مدير التعليم، بدعم ومتابعة أمير منطقة نجران ونائبه لجهود الإدارة، وعناية وحرص وزير التعليم ونائبه بالعمل التعليمي والمتابعة المستمرة؛ لرعاية الأبناء الطلاب والطالبات؛ في ظل اهتمام ودعم القيادة الحكيمة؛ للارتقاء بمؤشرات نجاح العام الدراسي الجديد نحو نتائج مأمولة لمواصلة الطلاب والطالبات رحلة تعليمية متميزة حافلة بالنجاح والتفوق.