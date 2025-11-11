تعليم الطائف يعقد جلسة مراجعة أداء الربع الثالث من عام 2025 م

عُقدت اليوم، جلسة مراجعة الأداء الدورية “ الربع الثالث من العام 2025 “ م. التي نظمتها الإدارة العامة للتعليم في الطائف بحضور المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي ، والمساعدين للشؤون التعليمية والخدمات، ومديري ومديرات الإدارات والأقسام والوحدات التنظيمية وسفراء الأداء.