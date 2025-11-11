تعليم الطائف يعقد جلسة مراجعة أداء الربع الثالث من عام 2025 م

عُقدت اليوم، جلسة مراجعة الأداء الدورية “ الربع الثالث من العام 2025 “ م. التي نظمتها الإدارة العامة للتعليم في الطائف بحضور المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي ، والمساعدين للشؤون التعليمية والخدمات، ومديري ومديرات الإدارات والأقسام والوحدات التنظيمية وسفراء الأداء.
استعرضت الجلسة تقارير مؤشرات الأداء إلى جانب مناقشة الخطة التكاملية وأهم التحديات، ووضع الحلول التطويرية بما يسهم في رفع جودة الأداء وتحقيق مستهدفات وزارة التعليم، واختتمت بعدد من التوصيات.
من جانبه أوضح الدكتور الغامدي أن الجلسة تُعد فرصة لإعطاء قراءة واضحة لمستوى الإنجاز وما تحقق في المؤشرات، لمضاعفة الجهد من خلال وضع خطة للدعم والمساندة خلال المرحلة القادمة، مقدمة الشكر لجميع المشاركين والمشاركات من مختلف الإدارات والأقسام والوحدات، ومتطلعة إلى مواصلة العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في التعليم.