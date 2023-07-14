الكلاب الضالة والحمير تقضّ مضاجع أهالي محافظة القرى بالباحة

يضطر أهالي محافظة القرى في بعض قراهم إلى إغلاق أبواب أحواش منازلهم مع دخول وقت المغرب حتى وقت الضحى من اليوم الثاني؛ وذلك لمنع تسلل الكلاب الضالة والحمير إلى داخل المنازل، والتي أصبحت ظاهرة منتشرة بكثرة ومشاهدة، وتسبب لهم أضراراً في الثروة الحيوانية.