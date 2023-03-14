بيبان 23.. اتفاقية بين "غرفة حفر الباطن" وبنك التنمية الاجتماعية لتعزيز ريادة الأعمال

وقّعت "غرفة حفر الباطن" وبنك التنمية الاجتماعية، اتفاقية تعاون مشتركة ضمن فعاليات ملتقى "بيبان 23" لرعاية وتمويل المنشآت الصغيرة والناشئة، لتعزيز منظومة ريادة الأعمال بمحافظة حفر الباطن.
مثّل الغرفة في التوقيع على الاتفاقية رئيسُ مجلس الإدارة سلمان العقيل، وبنك التنمية الاجتماعية الرئيس التنفيذي إبراهيم بن حمد الراشد.
وتهدف الاتفاقية إلى تمكين الغرفة من استخدام بوابة الجهات الشريكة لتسجيل طلبات التمويل المتوافقة مع اشتراطات وسياسة البنك التمويلية، وتمكين رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والناشئة، وممارسي العمل الحر.
وأوضح رئيس غرفة حفر الباطن سلمان العقيل، أن الغرفة تعمل -من خلال عقد مثل هذه الاتفاقيات- إلى تمكين شباب وفتيات الأعمال من دخول سوق العمل والإسهام في توطين الأنشطة التجارية، بالإضافة إلى تقديم الحلول المالية وغير المالية لفئة المنشآت الصغيرة والناشئة، عبر منتجات بنك التنمية الاجتماعية المتعددة؛ بهدف توفير وتأهيل المشاريع الريادية في مختلف المجالات لتصبح ذات جدوى فنية واقتصادية".