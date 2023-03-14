بيبان 23.. اتفاقية بين "غرفة حفر الباطن" وبنك التنمية الاجتماعية لتعزيز ريادة الأعمال

وأوضح رئيس غرفة حفر الباطن سلمان العقيل، أن الغرفة تعمل -من خلال عقد مثل هذه الاتفاقيات- إلى تمكين شباب وفتيات الأعمال من دخول سوق العمل والإسهام في توطين الأنشطة التجارية، بالإضافة إلى تقديم الحلول المالية وغير المالية لفئة المنشآت الصغيرة والناشئة، عبر منتجات بنك التنمية الاجتماعية المتعددة؛ بهدف توفير وتأهيل المشاريع الريادية في مختلف المجالات لتصبح ذات جدوى فنية واقتصادية".