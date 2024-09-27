جامعة الملك خالد تستضيف الاجتماع الـ39 لعمداء كليات طب الأسنان بالمملكة

وفي بداية اللقاء كرّم رئيسُ الجامعة المكلف الدكتور سعد بن محمد دعجم، عمداءَ كليات طب الأسنان في المملكة، مُرحبًا بهم ضيوفًا على الجامعة، وذلك بحضور عميد كلية طب الأسنان بالجامعة الدكتور محمد بن علي القرني. واطلع "ابن دعجم" على سير أعمال اللجنة، ودورها الريادي فيما يخص تعليم وتطوير مهنة طب الأسنان بالمملكة، وجهودها في تضافر وتكامل الأهداف وإبداء الرأي حيال المستهدفات في تعليم المهنة وفق أفضل الممارسات في ضوء رؤية المملكة 2030.