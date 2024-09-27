جامعة الملك خالد تستضيف الاجتماع الـ39 لعمداء كليات طب الأسنان بالمملكة

استقبل رئيسُ جامعة الملك خالد المكلف الأستاذ الدكتور سعد بن محمد دعجم، أمس، بالمدينة الجامعية بالفرعاء؛ أعضاءَ لجنة عمداء طب الأسنان بالمملكة، وذلك في إطار اجتماعهم التاسع والثلاثين.
وفي بداية اللقاء كرّم رئيسُ الجامعة المكلف الدكتور سعد بن محمد دعجم، عمداءَ كليات طب الأسنان في المملكة، مُرحبًا بهم ضيوفًا على الجامعة، وذلك بحضور عميد كلية طب الأسنان بالجامعة الدكتور محمد بن علي القرني. واطلع "ابن دعجم" على سير أعمال اللجنة، ودورها الريادي فيما يخص تعليم وتطوير مهنة طب الأسنان بالمملكة، وجهودها في تضافر وتكامل الأهداف وإبداء الرأي حيال المستهدفات في تعليم المهنة وفق أفضل الممارسات في ضوء رؤية المملكة 2030.
تلا ذلك انعقادُ اجتماع لجنة عمداء كليات طب الأسنان بالمملكة، بمشاركة أعضاء اللجنة؛ حيث تناول الاجتماعُ عددًا من موضوعات ومستجدات مهنة طب الأسنان في المملكة.
من جهته أبان رئيسُ لجنة عمداء كليات طب الأسنان بالمملكة الدكتور عبد الغني ميرة؛ أن اللجنة تُعدّ من اللجان المهنية المنوط بها مناقشة ما يتعلّق بتعليم وتدريب وتجويد مهنة طب الأسنان على المستوى الوطني، وتقديم الاستشارات ذات العلاقة.
ولفت الدكتور ميرة إلى أن الاجتماع المنعقد بجامعة الملك خالد ناقش عدة موضوعات، وأقرّ توصيات عدة في هذا الاتجاه، بما يضمن جودة تعليم طب الأسنان بالمملكة، والمواءمة اللازمة، وأهداف الاستدامة المتوقعة.
وفي ذات السياق قام أعضاء لجنة عمداء كليات طب الأسنان بالمملكة، بجولة ميدانية في رحاب جامعة الملك خالد بالفرعاء، وتخلّلت الجولةَ برامجُ تعريفية بمرافق الجامعة، وزيارة ميدانية لكلية طب الأسنان والمستشفى الجامعي.