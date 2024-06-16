بإشراك المتطوعين.. بلدية فيفاء تشارك الأهالي فرحة عيد الأضحى

شاركت بلدية محافظة فيفاء التابعة لأمانة منطقة جازان، ممثلة في إدارة المشاركة المجتمعية، شاركت أهالي محافظة فيفاء وزوارها فرحة عيد الأضحى المبارك، من خلال توزيع الهدايا.
وتهدف البلدية من خلال المبادرة إلى الاحتفاء مع سائر شرائح المجتمع بالعيد السعيد، ورسم البسمة على محيا الصغار والكبار، وتقديم لهم الهدايا ابتهاجًا بحلول عيد الأضحى المبارك.
وكانت بلدية محافظة فيفاء قد قدمت عدة مبادرات مجتمعية بالتزامن مع موسم الحج وعيد الأضحى المبارك، منها مبادرة توعية المجتمع بأهمية الحج بتصريح رسمي وعدم نقل مخالفي الأنظمة وتعليمات الحج.
فيما نفذت بلدية محافظة فيفاء مبادرة تجهيز مصليات الأعياد وتنظيف ساحات الجوامع، وتهيئة الحدائق، والمتنزهات للزوار والسيّاح.
وتسعى بلدية محافظة فيفاء إلى إشراك المتطوعين في المبادرات والأعمال المجتمعية التي تنفذّها، لزيادة توعية المجتمع بأهمية التطوع واستثمار الطاقات، وزيادة عدد المتطوعين للوصول إلى مستهدفات رؤية السعودية 2030.