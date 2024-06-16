بإشراك المتطوعين.. بلدية فيفاء تشارك الأهالي فرحة عيد الأضحى

وتهدف البلدية من خلال المبادرة إلى الاحتفاء مع سائر شرائح المجتمع بالعيد السعيد، ورسم البسمة على محيا الصغار والكبار، وتقديم لهم الهدايا ابتهاجًا بحلول عيد الأضحى المبارك.