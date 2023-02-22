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أمين جازان يترأس الاجتماع التنسيقي لمديري القطاعات الخدمية والأمنية بالمنطقة

ناقش معالجة التشوه البصري.. بحضور ممثلي النقل والكهرباء والمياه والأمن العام
أمين جازان يترأس الاجتماع التنسيقي
أمين جازان يترأس الاجتماع التنسيقي
سبق
سبق

عقد الاجتماع التنسيقي لمديري القطاعات الخدمية والأمنية بـ "اتصالات" منطقة جازان كأول منطقة على مستوى المملكة.

وتفصيلاً، أوضح مدير الاتصالات السعودية بمنطقة جازان المهندس عبد الرحمن الزيلعي أن الاجتماع الدوري لأعمال اللجنة التنفيذية للتشوه البصري اطلع على تجارب الشركة وتميزها بمعالجة التشوهات البصرية.

وجاء الاجتماع برئاسة أمين منطقة جازان، وحضور مدير النقل والطرق، ومدير كهرباء جازان، ومدير مياه جازان، ومدير عمليات الأمن العام بالمنطقة.

وشارك في الاجتماع كل من مستشار وزارة الشؤون البلدية د. يحيى الحقيل، وممثل وزارة الطاقة م. حسن الحكمي، وعقد عن طريق "الويبكس".

جازان
أمانة جازان
التشوهات البصرية
الاتصالات السعودية

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