أمين جازان يترأس الاجتماع التنسيقي لمديري القطاعات الخدمية والأمنية بالمنطقة

عقد الاجتماع التنسيقي لمديري القطاعات الخدمية والأمنية بـ "اتصالات" منطقة جازان كأول منطقة على مستوى المملكة.
وتفصيلاً، أوضح مدير الاتصالات السعودية بمنطقة جازان المهندس عبد الرحمن الزيلعي أن الاجتماع الدوري لأعمال اللجنة التنفيذية للتشوه البصري اطلع على تجارب الشركة وتميزها بمعالجة التشوهات البصرية.
وجاء الاجتماع برئاسة أمين منطقة جازان، وحضور مدير النقل والطرق، ومدير كهرباء جازان، ومدير مياه جازان، ومدير عمليات الأمن العام بالمنطقة.
وشارك في الاجتماع كل من مستشار وزارة الشؤون البلدية د. يحيى الحقيل، وممثل وزارة الطاقة م. حسن الحكمي، وعقد عن طريق "الويبكس".