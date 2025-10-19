أمانة الرياض تطلق "عزوة" لتعزيز التمكين والشراكة المجتمعية في العاصمة

ويهدف الحدث إلى تسليط الضوء على الممارسات والمبادرات النوعية في القطاع البلدي، التي أثرت بشكل ملموس في تمكين السكان وأصحاب المصلحة من المشاركة والتطوع لتحقيق تنمية أكثر استدامة. كما يستعرض تجارب وطنية عززت الشراكة بين المجتمع والقطاع البلدي، وساهمت في تطوير بيئة العمل التطوعي المؤسسي في مدن المملكة.