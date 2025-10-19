أمانة الرياض تطلق "عزوة" لتعزيز التمكين والشراكة المجتمعية في العاصمة

في خطوة تهدف إلى تعزيز التمكين المجتمعي وترسيخ ثقافة الشراكة، تنظم أمانة منطقة الرياض "ملتقى وجائزة عزوة للمشاركة المجتمعية" يومي 28 و29 أكتوبر الجاري، وذلك في فندق هيلتون الرياض، بمشاركة نخبة من الخبراء والمهتمين بمجالات العمل المجتمعي والتنمية الحضرية.
ويأتي الملتقى ضمن جهود الأمانة لتمكين المجتمع وتعزيز دوره التنموي، بما يسهم في تحقيق أثر مستدام على مستوى العاصمة.
ويهدف الحدث إلى تسليط الضوء على الممارسات والمبادرات النوعية في القطاع البلدي، التي أثرت بشكل ملموس في تمكين السكان وأصحاب المصلحة من المشاركة والتطوع لتحقيق تنمية أكثر استدامة. كما يستعرض تجارب وطنية عززت الشراكة بين المجتمع والقطاع البلدي، وساهمت في تطوير بيئة العمل التطوعي المؤسسي في مدن المملكة.
ويتناول الملتقى من خلال جلسات حوارية وورش عمل متخصصة عددًا من المحاور المرتبطة ببناء شراكات فاعلة بين الجهات الحكومية والقطاعين الخاص وغير الربحي، إلى جانب استعراض أفضل الممارسات في إدارة المبادرات التطوعية وبرامج المسؤولية المجتمعية.
ويصاحب الملتقى معرض يعرض نماذج ناجحة من المبادرات المجتمعية التي نفذتها الأمانة وشركاؤها في أحياء العاصمة، بما يتيح للحضور الاطلاع على التجارب المحلية في تمكين السكان والمشاركة في تحسين بيئتهم الحضرية.
ويأتي تنظيم "ملتقى عزوة" امتدادًا لجهود أمانة الرياض في دعم منظومة العمل المجتمعي وتوسيع نطاق المشاركة عبر مبادرات نوعية، تسعى إلى تعزيز الوعي بالمسؤولية المشتركة، وتأسيس منصات وطنية لتبادل الخبرات، وبناء شراكات مؤسسية تسهم في تحسين جودة الحياة في المدينة.
وأكدت الأمانة أن الملتقى يُجسد رؤيتها في أن تكون أمانة رائدة لرياض مزدهرة ومستدامة، عبر تعزيز التنمية الحضرية وتقديم خدمات عالية الجودة، وتفعيل المشاركة المجتمعية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
رابط التسجيل والمشاركة في الملتقى: azwahaward.alriyadh.gov.sa