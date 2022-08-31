وكيل جامعة المؤسس يفتتح فعاليات ملتقى "الإرشاد الجامعي" للطلاب المستجدين

من جانبه، أوضح "عابد" أن الملتقى يعد فرصة للطلاب الملتحقين حديثًا بالجامعة، حيث يهدف إلى تعريف الطلاب بأنظمة ولوائح الجامعة والتعريف بالكليات والأقسام العلمية، بالإضافة للخدمات والبرامج والأنشطة الطلابية، لتهيئة الطلاب للعام الدراسي 1444هـ، وتذليل الصعوبات والعقبات التي قد تواجههم.