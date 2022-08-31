وكيل جامعة المؤسس يفتتح فعاليات ملتقى "الإرشاد الجامعي" للطلاب المستجدين

افتتح وكيل جامعة الملك عبدالعزيز للشؤون التعليمية الأستاذ الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني، اليوم الأربعاء، فعاليات ملتقى "الإرشاد الجامعي" للطلاب المستجدين والمقبولين للعام الدراسي الجديد الذي تنظمه عمادة شؤون الطلاب.
وأطلق "الحياني" الأنشطة الطلابية للعام الدراسي 1444هـ، تحت شعار "خيرُ دار، طموحٌ وازدهار" بمركز الملك فيصل للمؤتمرات.
وتجوّل "الحياني"، يرافقه عميد شؤون الطلاب الأستاذ الدكتور مهند بن غازي عابد، في المعرض المصاحب للملتقى الإرشادي، والذي ضم أجنحة للعمادات والكليات والمراكز، ويهدف إلى تعريف الطلاب بالتخصصات العلمية والبرامج والخدمات والأنشطة التي تقدمها الجامعة خلال العام الدراسي.
ورحب وكيل الجامعة للشؤون التعليمية بأبنائه الطلاب وهنأهم بمناسبة قبولهم في الجامعة وتمنى لهم التوفيق والنجاح في حياتهم الجامعية، والتي تتطلب بذل المزيد من الجد والاجتهاد في التحصيل الدراسي والاستفادة من إمكانات الجامعة وقدراتها العلمية والفكرية والخدمات والبرامج المقدمة للطالب.
وأكد أهمية إقامة الملتقى ودوره في تعريف الطلاب بالتخصصات العلمية والمجالات المتاحة لهم كذلك الخدمات والبرامج التي تقدمها الجامعة.
من جانبه، أوضح "عابد" أن الملتقى يعد فرصة للطلاب الملتحقين حديثًا بالجامعة، حيث يهدف إلى تعريف الطلاب بأنظمة ولوائح الجامعة والتعريف بالكليات والأقسام العلمية، بالإضافة للخدمات والبرامج والأنشطة الطلابية، لتهيئة الطلاب للعام الدراسي 1444هـ، وتذليل الصعوبات والعقبات التي قد تواجههم.
ودشن وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الأنشطة الطلابية للعام الدراسي 1444هـ، تحت شعار "خيرُ دار، طموحٌ وازدهار" وخلال التدشين تم عرض فيلم تعريفي بالمسابقات والأندية الطلابية.
ويقدم الملتقى لقاءات إرشادية، وشملت اللقاء التعريفي بخدمات مركز الإرشاد الجامعي يقدمه المشرف على مركز الإرشاد الجامعي الدكتور صلحي بن علي الفقيه، ولقاء عنوان "أنشطة وخدمات وفعاليات عمادة شؤون الطلاب" يقدمه وكيل عمادة شؤون الطلاب للأنشطة الثقافية والاجتماعية الدكتور عبدالعزيز بن عمر العماري، ولقاء بعنوان "التميز الجامعي والأكاديمي" يقدمه وكيل عمادة القبول والتسجيل للشؤون التعليمية الدكتور هاني بن سامي برديسي، واللقاء التعريفي لطلاب وطالبات المسار الصحي وكيل عمادة القبول والتسجيل للسنة التحضيرية الدكتور فؤاد بن عبدالعزيز أبو لبن.
ويختتم الملتقى فعالياته التعريفية، غدًا الخميس، بتنظيم العديد من اللقاءات الإرشادية وتستمر الأجنحة والأركان المخصصة للعمادات والكليات في استقبال الطلاب الجدد للرد على استفساراتهم المتعلقة بالنواحي الأكاديمية والخدمات والبرامج والأنظمة بالجامعة بمشاركة وكلاء وعمداء العمادات والكليات.