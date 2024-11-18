"صحة عسير" تطلق حملة رش وقائية ضد الملاريا في مركز قنا للتصدي للبعوض الناقل

أعلنت إدارة مكافحة نواقل المرض والأمراض المشتركة بصحة عسير إلى عزمها تنفيذ حملة رش المنازل بمركز قنا عرب عسير للفترة الأولى "رش بؤري" بالمبيد ذي الأثر الباقي، داعية في الوقت ذاته أصحاب المناحل لإبعادها عن المواقع المستهدفة بالرش .
وتفصيلاً، قالت إدارة مكافحة نواقل المرض والأمراض المشتركة بعسير، إنه نظراً لدخول موسم انتقال العدوى لمرض الملاريا بالمنطقة فقد تم تحديد موعد تنفيذ حملة رش المنازل للفترة الأولى "رش بؤري" داخل المنازل بالمبيد ذي الأثر الباقي اعتباراً من يوم الأحد 22/5/1446 في القرى التي ظهرت بها إصابات ملاريا للأعوام الثلاثة الماضية، أو بها كثافة عالية للبعوض الناقل، وكذلك القرى المجاورة.
وأكدت إلى أن الموقع المستهدف بالرش هو "سكن بلدية قنا"، وسينفذ الحملة فريق واحد، وتكون انطلاقته من مركز مكافحة المرض والأمراض المشتركة بمحايل لرش القرية المحددة بالمركز.
ودعت الجميع إلى التعاون معها، وعلى رأسهم رئيس مركز قنا لتوجيه من يلزم للتعاون في تنفيذ الحملة وإبلاغ أصحاب المناحل بالابتعاد عن موقع الرش حتى انتهاء الحملة.