"صحة عسير" تطلق حملة رش وقائية ضد الملاريا في مركز قنا للتصدي للبعوض الناقل

وتفصيلاً، قالت إدارة مكافحة نواقل المرض والأمراض المشتركة بعسير، إنه نظراً لدخول موسم انتقال العدوى لمرض الملاريا بالمنطقة فقد تم تحديد موعد تنفيذ حملة رش المنازل للفترة الأولى "رش بؤري" داخل المنازل بالمبيد ذي الأثر الباقي اعتباراً من يوم الأحد 22/5/1446 في القرى التي ظهرت بها إصابات ملاريا للأعوام الثلاثة الماضية، أو بها كثافة عالية للبعوض الناقل، وكذلك القرى المجاورة.