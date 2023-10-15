اختتام أعمال مؤتمر جدة للصيدلة.. و"بخش": ناقش التحديات الحالية

وأشار إلى أنه من الفخر أن نرى مهنة الصيدلة تحظى بالاهتمام من القيادة الحكيمة لهذه الدولة -حماها الله-، ونرى ذلك في العديد من التوجهات التي تشمل توطين المهنة في القطاع الصحي، وتمكين الصيادلة من مناصب صناعة القرار على مستوى وزارة الصحة، وهيئة الغذاء والدواء، والهيئة السعودية للتخصصات الصحية.