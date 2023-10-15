اختتام أعمال مؤتمر جدة للصيدلة.. و"بخش": ناقش التحديات الحالية

اختُتمت أعمال مؤتمر جدة للصيدلة الذي تنظمه إدارة الخدمات الصيدلانية بمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز، بالتعاون مع الجمعية العلمية السعودية للطب الباطني، المقام في فندق إنتركونتيننتال بجدة.
وأوضح رئيس المؤتمر الدكتور حسين بن طلال بخش أن المؤتمر ناقش العديد من الأهداف التي تركز على تحسين نتائج الرعاية الصحية للمريض من خلال مناقشة التحديات الحالية في مجال سلاسل الإمداد الدوائي، وتوافُر الأدوية البديلة، وتطبيق مبادئ اقتصاديات الدواء لتعزيز الممارسة الصيدلانية والطبية المبنية على البراهين.
وقال: "حرصنا في هذا المؤتمر على وجود نخبة من الصيادلة ذوي الخبرة من مختلف المؤسسات الصحية في منطقة مكة المكرمة؛ لضمان المشاركة، والاطلاع على التجارب المحلية، وتبادل الخبرات للمساهمة في رفع كفاءة وجودة الرعاية الصيدلانية في مختلف قطاعات مهنة الصيدلة".
فيما ذكر رئيس اللجنة التنظيمية محمد بن أحمد باطوق أن المؤتمر معتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، واستهدف الكوادر الصحية من صيادلة، ومساعدي صيادلة، وطلاب الصيدلة.
وقال: عُقد المؤتمر في نسخته الأولى بطموحات جمة وجهود حثيثة؛ ليساهم في رصد التحديات الجديدة في مجال الإدارة الصيدلية وسلاسل الإمداد، ومتابعة آخر مستجدات وتحديات العلاجات الخاصة بأمراض الغدد الصماء، ومتابعة آخر مستجدات وتحديات العلاجات الخاصة بأمراض الأورام.
كما سعى المؤتمر لإحداث نقلة نوعية في مجال الرعاية الصيدلانية من خلال ترقية وتنمية مهارات الصيدلي؛ لرفع جودة الممارسة الصيدلانية، والارتقاء بمهنة الصيدلة تلبية لأهداف النظرة المستقبلية ضمن منظومة صحية منهجية ومتكاملة للرعاية الصحية.. ومن هنا يأتي دور ضرورة متابعة ومواكبة المستجدات في كل ما يتعلق بمجال الصيدلة؛ لتعزيز دور المهنة في سوق العمل.
وأشار إلى أنه من الفخر أن نرى مهنة الصيدلة تحظى بالاهتمام من القيادة الحكيمة لهذه الدولة -حماها الله-، ونرى ذلك في العديد من التوجهات التي تشمل توطين المهنة في القطاع الصحي، وتمكين الصيادلة من مناصب صناعة القرار على مستوى وزارة الصحة، وهيئة الغذاء والدواء، والهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
وإضافة لذلك، نرى مدى التوسع في التجمعات العلمية الصيدلية، التي تشمل المؤتمرات والمعارض المختلفة.
ومن هذا المنطلق نفخر في إدارة الخدمات الصيدلانية بمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بتدشين النسخة الأولى لمؤتمر جدة الصيدلي؛ ليكون مقرًّا صيدلانيًّا لتجمُّع الصيادلة في جدة والمدن المجاورة.