مهنئًا القيادة.. محافظ البدع يستقبل المهنئين بمناسبة عيد الفطر المبارك

أدى المصلون اليوم، صلاة عيد الفطر المبارك في مصلى العيد الكبير وجوامع البدع، وتقدم المصلين في مصلى العيد الكبير محافظ البدع نايف بن محمد العنزي ومديرو الإدارات الحكومية بمحافظة البدع.
وعقب الصلاة استقبل المحافظ في مقر المحافظة مديري الإدارات الحكومية والمشايخ والأعيان والذين قدموا التهاني بعيد الفطر المبارك.
ورفع محافظ البدع نايف بن محمد العنزي أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وأمير منطقة تبوك وسمو نائبة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الرشيدة.