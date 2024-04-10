مهنئًا القيادة.. محافظ البدع يستقبل المهنئين بمناسبة عيد الفطر المبارك

ورفع محافظ البدع نايف بن محمد العنزي أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وأمير منطقة تبوك وسمو نائبة بمناسبة حلول ‎عيد الفطر المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الرشيدة.