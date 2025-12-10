"إنسان" تختتم مبادرة التطوع المهاري الأسري بالشراكة مع "تنمية القطاع غير الربحي"

استُهل الحفل بالسلام الوطني، تلاه تلاوة من القرآن الكريم، ثم أنشودة "هتاف التطوع" من أداء أبناء "إنسان"، وتبع ذلك كلمة لمدير عام الجمعية أشاد فيها بدور المركز الوطني في تنمية القطاع غير الربحي، وتحفيزه للجمعيات والمؤسسات لترجمة مفاهيم التطوع إلى واقع ملموس يخدم المجتمع ويرتقي بجودة حياة الأفراد، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.