"إنسان" تختتم مبادرة التطوع المهاري الأسري بالشراكة مع "تنمية القطاع غير الربحي"

اختتمت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان" مبادرة "التطوع المهاري الأسري"، إحدى مبادرات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وذلك في حفل أُقيم بفندق ماريوت الرياض، بحضور ممثلين عن المركز والمدعوين والجهات المشاركة والداعمة، إضافة إلى مدير عام الجمعية محمد بن سعد المحارب، وعدد من قيادات "إنسان" والأسر المستفيدة.
وتهدف المبادرة إلى تعزيز ثقافة التطوع الأسري المهاري كمفهوم جديد، وتأهيل الأسر لتوظيف مهاراتها الحرفية والمهنية لخدمة المجتمع، والمساهمة في تلبية احتياجات الجمعيات عبر قنوات تطوعية مبتكرة، إلى جانب رفع مستوى الترابط الأسري من خلال العمل التطوعي الجماعي.
استُهل الحفل بالسلام الوطني، تلاه تلاوة من القرآن الكريم، ثم أنشودة "هتاف التطوع" من أداء أبناء "إنسان"، وتبع ذلك كلمة لمدير عام الجمعية أشاد فيها بدور المركز الوطني في تنمية القطاع غير الربحي، وتحفيزه للجمعيات والمؤسسات لترجمة مفاهيم التطوع إلى واقع ملموس يخدم المجتمع ويرتقي بجودة حياة الأفراد، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأكد المحارب أن المبادرة تُعد من أبرز المبادرات المهارية الملهمة، حيث ركّزت على تصميم وتنفيذ مبادرات تطوعية مرتبطة بالحرف والمهارات، وإشراك الأسر والشباب في أنشطة ميدانية تُسهم في تعزيز الإنتاجية، ورفع كفاءة العمل داخل الجمعيات.
كما جرى عرض مقاطع مرئية عن مسيرة الجمعية وإنجازاتها، بالإضافة إلى عرض موجز عن المبادرة وإحصائياتها، ثم ألقت المستفيدة دلال النهدي كلمة عبّرت فيها عن شكرها للجمعية والمركز وكل من ساهم في إنجاح المبادرة.
وتخلل الحفل توقيع اتفاقية تعاون بين "جمعية إنسان" وفريق النور التطوعي، لتعزيز العمل التطوعي المهاري، وبناء قدرات الأسر وتحسين جودة حياتها. واختُتم الحفل بتكريم المركز الوطني، والجهات المشاركة، والأسر والمتطوعين المتميزين.