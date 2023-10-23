شاهد.. بلدية الأفلاج و"العناية بالبيئة" تعيدان توطين زراعة النباتات الربيعية

أعادت بلدية الأفلاج وجمعية العناية بالبيئة بالأفلاج، اليوم الاثنين، توطين زراعة العديد من النباتات العشبية المزهرة الربيعية بإطلاق مبادرة "ربيع الأفلاج"، وذلك بنثر بذور العديد من النباتات الربيعية المزة في أحد المواقع بالمحافظة ليكون متنفساً للأهالي في فصل الربيع.
وخصصت بلدية الأفلاج أحد المواقع غرب منتزه سحاب تبلغ مساحة 13 ألف متر ليكون متنفساً للأهالي في فصل الربيع، بعد أن تم اليوم نثر بذر عدد من النباتات الموسمية الربيعية المزهرة.
جاء ذلك بحضور رئيس بلدية الأفلاج، المهندس عبدالعزيز المعدي، ورئيس مجلس إدارة جمعية العناية بالبيئة بالأفلاج محمد الحبشان، وعدد من أعضاء الجمعية والمهتمين بالبيئة ومتطوعين.
يذكر أن عددًا من المتطوعين البيئيين بمحافظة الأفلاج نجحوا في استزراع عديد من الأعشاب الربيعية بالمحافظة العامين الماضية، وشهدت تلك المحميات إقبال كثير من الأهالي بهدف الاستمتاع بالأجواء الربيعية والتقاط الصور التذكارية فيها لتنوع النباتات المزهرة بها.