شاهد.. بلدية الأفلاج و"العناية بالبيئة" تعيدان توطين زراعة النباتات الربيعية

يذكر أن عددًا من المتطوعين البيئيين بمحافظة الأفلاج نجحوا في استزراع عديد من الأعشاب الربيعية بالمحافظة العامين الماضية، وشهدت تلك المحميات إقبال كثير من الأهالي بهدف الاستمتاع بالأجواء الربيعية والتقاط الصور التذكارية فيها لتنوع النباتات المزهرة بها.