في 5 أشهر.. مستشفى بني مالك بجازان يُجري 53 عملية لإزالة الماء الأبيض

قالت المديرية العامة للشؤون الصحية بجازان إن أطباء العيون بمستشفى بني مالك العام أجروا 53 عملية إزالة ماء أبيض خلال هذا العام 2023م.
وأوضح مدير مستشفى بني مالك بجازان، الإخصائي سعيد بن سالم المالكي، أن المستشفى قدم خدماته في تخصص العيون منذ مطلع هذا العام حتى نهاية شهر مايو؛ إذ أجرى 53 عملية لإزالة الماء الأبيض، تكللت جميعها بالنجاح، واستفاد منها أهالي المناطق الجبلية بجازان.
وأضاف بأن المستشفى يضم عيادة تخصصية بالشراكة المجتمعية تحت اسم (عيادة الشيخ محمد الماجد للعيون بمستشفى بني مالك)، تم تجهيزها بأحداث التجهيزات الطبية التي ساعدت على تقديم أرقى الخدمات العلاجية في تخصص العين.
وبيَّن "المالكي" أن العيادة تهدف لعلاج مرضى العيون بالقطاع الجبلي ضمن الشراكات المجتمعية التي توليها صحة جازان جُلَّ اهتمامها، وتهدف لإشراك القطاع الخاص والقطاع غير الربحي في الخدمات المقدمة للمرضى بمنطقة جازان بما يتوافق مع رؤية السعودية 2023م.