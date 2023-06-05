في 5 أشهر.. مستشفى بني مالك بجازان يُجري 53 عملية لإزالة الماء الأبيض

وأوضح مدير مستشفى بني مالك بجازان، الإخصائي سعيد بن سالم المالكي، أن المستشفى قدم خدماته في تخصص العيون منذ مطلع هذا العام حتى نهاية شهر مايو؛ إذ أجرى 53 عملية لإزالة الماء الأبيض، تكللت جميعها بالنجاح، واستفاد منها أهالي المناطق الجبلية بجازان.