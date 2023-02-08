مؤسسة محمد بن فهد تختتم دورة في صناعة العطور لـ"فتيات متلازمة داون"

أقامت مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، مؤخرًا دورة مهارات صناعة العطور، لفئة "متلازمة داون للفتيات"، على مدى شهر، وذلك في مقر المؤسسة بالمنطقة الشرقية، لصقل المهارات الحرفية للمتدربات، وإكسابهن إمكانية صناعة العطور الشخصية وفقًا للمقاييس المعتمدة في مجالات صناعتها.
وأوضح مدير البرامج في مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية صالح الشمراني، أن الدورة التدريبية في صناعة العطور لـ"فئة متلازمة داون للفتيات"، جاءت لتطوير المهارات ورفع القدرات، وتشجيعهن على الإنتاج، حيث تم التعريف بأساسيات تركيب العطور على مدى شهر على أيادٍ مدربة متخصصة في صناعة العطور، لصقل المهارات الحرفية للمتدربات وإكسابهن إمكانية صناعة العطور.
وأَضاف "الشمراني" أن "الدورة شملت تزويد المتدربات على المهارات الفنية والمعرفية لصناعة عطور المفارش والكريمات والعطورات بمختلف الروائح، كما شملت الطرق العملية في تركيب ومزج العطور والإضافات يدوياً"، وفي ختام الدورة جرى إشراك أمهات المتدربات في صناعة عطور المفارش والكريمات.