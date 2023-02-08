مؤسسة محمد بن فهد تختتم دورة في صناعة العطور لـ"فتيات متلازمة داون"

وأوضح مدير البرامج في مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية صالح الشمراني، أن الدورة التدريبية في صناعة العطور لـ"فئة متلازمة داون للفتيات"، جاءت لتطوير المهارات ورفع القدرات، وتشجيعهن على الإنتاج، حيث تم التعريف بأساسيات تركيب العطور على مدى شهر على أيادٍ مدربة متخصصة في صناعة العطور، لصقل المهارات الحرفية للمتدربات وإكسابهن إمكانية صناعة العطور.