"أمير الشرقية" يستقبل "القريش" و"النفيعي" و"الزهراني" و"المجحد"

استقبل الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتبه في ديوان الإمارة اليوم الاثنين اللواء عبدالله بن محمد القريش، بمناسبة تعيينه نائبًا لمدير الأمن العام، واللواء تركي النفيعي بمناسبة تعيينه مستشاراً بالأمن العام، والعميد علي بن محسن الزهراني بمناسبة تعيينه مديراً عاماً للإدارة العامة للمرور بالمملكة والعميد جهاد المجحد بمناسبة تعيينه مديراً لمرور المنطقة الشرقية.
وهنا أمير المنطقة اللواء القريش على هذه الثقة مثمناً ما قدمه من جهود خلال فترة عمله مديراً لشرطة المنطقة الشرقية، متمنياً للقريش دوام التوفيق والنجاح، كما هنأ اللواء النفيعي والعميد الزهراني والعميد المجحد على هذه الثقة وتمنى لهم التوفيق والنجاح.
ورفع اللواء القريش الشكر والعرفان لأمير المنطقة الشرقية على ما لقيه وزملاؤه من دعم وتوجيه خلال فترة عمله مديراً لشرطة المنطقة الشرقية.
من جهته قدم اللواء تركي النفيعي شكره لأمير المنطقة الشرقية على الدعم والتوجيهات السديدة له خلال فترة عمله في المنطقة، كما رفع العميد علي الزهراني الشكر لأمير المنطقة الشرقية على دعمه خلال فترة عمله مديراً لمرور الشرقية.