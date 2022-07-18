"أمير الشرقية" يستقبل "القريش" و"النفيعي" و"الزهراني" و"المجحد"

استقبل الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتبه في ديوان الإمارة اليوم الاثنين اللواء عبدالله بن محمد القريش، بمناسبة تعيينه نائبًا لمدير الأمن العام، واللواء تركي النفيعي بمناسبة تعيينه مستشاراً بالأمن العام، والعميد علي بن محسن الزهراني بمناسبة تعيينه مديراً عاماً للإدارة العامة للمرور بالمملكة والعميد جهاد المجحد بمناسبة تعيينه مديراً لمرور المنطقة الشرقية.