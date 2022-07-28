"عمومية بناء" تعتمد القوائم المالية لعام 2021 وتحديثات اللائحة الأساسية

يذكر أن جمعية "بناء" لرعاية الأيتام قد أنفقت خلال النصف الأول من العام 2022م، أكثر من 40 مليون ريال على العديد من الخدمات النوعية التي قدمت للأيتام، شملت: تمليك مساكن للأيتام والبرامج التعليمية والتدريبية والخدمات الصحية، ومبادرات تهدف لتمكين المستفيدين، بالإضافة لبرامج تعنى بجودة الحياة والدعم الإرشادي والنفسي للأيتام واليتيمات، وعدد من الخدمات الأخرى.