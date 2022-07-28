"عمومية بناء" تعتمد القوائم المالية لعام 2021 وتحديثات اللائحة الأساسية

ترأس نائب رئيس مجلس إدارة جمعية "بناء" لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية المهندس خالد بن عبدالله الزامل، اليوم الخميس، اجتماع الجمعية العمومية، نيابة عن الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز.
وأشاد أعضاء الجمعية العمومية لـ"بناء"، بدور الجمعية وما تقدمه من خدمات للأيتام؛ حيث أطلقت الجمعية عددًا من المبادرات والخدمات النوعية للمستفيدين.
وفي بداية الاجتماع، رفع أعضاء الجمعية العمومية الشكر للأمير تركي بن محمد بن فهد، على دعمه للأيتام في البرامج والمبادرات، ودعم تملكهم لوحدات سكنية لتحسين حياتهم للأفضل.
واعتمد المجلس، عددًا من القرارات أبرزها: اعتماد القوائم المالية للعام 2021، واعتماد مكتب مراجع الحسابات الخارجي، واعتماد تحديثات اللائحة الأساسية للجمعية، ورفع اللائحة للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للاعتماد، ونشر اللائحة الأساسية بعد الاعتماد في الموقع الإلكتروني للجمعية.
وكذا العمل على الاستمرار في الحوكمة والتميز المؤسسي من خلال تطوير اللوائح والسياسات بما يتوافق مع اللائحة الأساسية.
كما قدم "الزامل" شكره لأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية على جهودهم لدعم برامج الجمعية المختلفة والتي تصب في مصلحة اليتيم.
يذكر أن جمعية "بناء" لرعاية الأيتام قد أنفقت خلال النصف الأول من العام 2022م، أكثر من 40 مليون ريال على العديد من الخدمات النوعية التي قدمت للأيتام، شملت: تمليك مساكن للأيتام والبرامج التعليمية والتدريبية والخدمات الصحية، ومبادرات تهدف لتمكين المستفيدين، بالإضافة لبرامج تعنى بجودة الحياة والدعم الإرشادي والنفسي للأيتام واليتيمات، وعدد من الخدمات الأخرى.
يذكر أن جمعية "بناء" تأسست في 2020م، وتختص برعاية وتأهيل وتدريب وتمكين الأيتام وأسرهم في المنطقة الشرقية.
وقد حققت أكثر من 12 جائزة وتميزًا مؤسسيًا خلال مسيرتها من أبرزها: جائزة الملك عبدالعزيز للجودة لعام 2020م، وجائزة الملك خالد للتميز للمنظمات غير الربحي لعام 2015 و 2016م، وشهادة المنظمة الموثوقة وفق معايير الجودة العالمية.
كما حصلت مطلع هذا العام على اعتماد شهادة الآيزو في نظام إدارة المعرفة ٣٠٤٠١/٢٠١٨. وتعد بذلك من أوائل الجمعيات الأهلية التي تحصل على هذه الشهادة بالقطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية.