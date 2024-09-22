شاهد.. كفيفات يعبّرن عن حبهن للمملكة وبيومها الوطني بطريقة مميزة

يذكر أن مركز رؤيا لذوي الإعاقة البصرية أحد برامج مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، الذي يهدف إلى تأهيل ورعاية وخدمة المعاقين بصريًا، وتقديم خدمات مستدامة ذات جودة عالية وبكفاءة وفعاليّة لذوي الإعاقة البصرية.