شاهد.. كفيفات يعبّرن عن حبهن للمملكة وبيومها الوطني بطريقة مميزة

عبّر أعضاء وعضوات مركزي رؤيا والبركة، بمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، عن حبهم وفخرهم واعتزازهم بالمملكة العربية السعودية وبيومها الوطني، بعمل فني بخيط ولوح، وذلك بمناسبة اليوم الوطني السعودي الرابع والتسعين.
وأنتج الأعضاء والعضوات لوحات فنية من الخيط واللوح تزينت "بخريطة المملكة".
يذكر أن مركز رؤيا لذوي الإعاقة البصرية أحد برامج مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، الذي يهدف إلى تأهيل ورعاية وخدمة المعاقين بصريًا، وتقديم خدمات مستدامة ذات جودة عالية وبكفاءة وفعاليّة لذوي الإعاقة البصرية.