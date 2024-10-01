لتطوير الممارسات التدريسية.. مدير تعليم الطائف يستعرض منتجاً تعليمياً للعلوم

استعرض المدير العام للتعليم في الطائف الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي، صباح اليوم، منتجاً تعليمياً لمادة العلوم للاستفادة منه في تحسين نواتج التعلم والتدريس في تخصص العلوم.
جاء ذلك بحضور مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية محمد بن عامر النفيعي.
ويُعدّ المنتج التعليمي لمعلمي العلوم وفق مدخل التدريس المعتمد على المعايير مدعمًا بأدوات قابلة للتطبيق بعنوان الدليل الفني لدعم نواتج التعلم الأساسية في مجال العلوم الطبيعية، وفق المعايير يعمل على تطوير الممارسات التدريسية لمعلمي العلوم الطبيعية داخل حجرة الصف، بهدف التركيز على التعليم والتعلم المعتمد على المعايير وتقويم أداء المتعلمين في ضوء نواتج التعلم المستهدفة في هذه المعايير وتنمية مهارات البحث والتفكير واستخدام المهارات الاستقصائية لطلبة المرحلتين الابتدائية والمتوسطة .
وأشاد المدير العام للتعليم بالطائف بالمنتج ووجه الاستفادة منه لدعم نواتج التعلم، ومثمناً جهود الشؤون التعليمية؛ إدارة أداء التعليم، قسم الإشراف التربوي في المنتج التعليمي.
وأعرب عن أمله في أن يحقق الأهداف المنشودة منه في الميدان التربوي، راجياً للجميع التوفيق والسداد .