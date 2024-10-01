لتطوير الممارسات التدريسية.. مدير تعليم الطائف يستعرض منتجاً تعليمياً للعلوم

ويُعدّ المنتج التعليمي لمعلمي العلوم وفق مدخل التدريس المعتمد على المعايير مدعمًا بأدوات قابلة للتطبيق بعنوان الدليل الفني لدعم نواتج التعلم الأساسية في مجال العلوم الطبيعية، وفق المعايير يعمل على تطوير الممارسات التدريسية لمعلمي العلوم الطبيعية داخل حجرة الصف، بهدف التركيز على التعليم والتعلم المعتمد على المعايير وتقويم أداء المتعلمين في ضوء نواتج التعلم المستهدفة في هذه المعايير وتنمية مهارات البحث والتفكير واستخدام المهارات الاستقصائية لطلبة المرحلتين الابتدائية والمتوسطة .